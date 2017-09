Kristoffer Ødemarksbakken har signert for Lillestrøm: - Helt fantastisk

Bekrefter at han har signert.

Ull/Kisa og Lillestrøm er enige om en overgang for midtbanespiller Kristoffer Ødemarksbakken. Da overgangsvinduet i Norge er stengt, så spiller 21-åringen i Ull/Kisa ut sesongen.

- Det stemmer at jeg har signert for Lillestrøm. Det er helt fantastisk, og noe jeg har jobba hardt for i lengre tid. Nå føler jeg at jeg oppnådd et mål i karrieren, sier Ødemarksbakken til Nettavisen.

Det skal lenge ha vært harde forhandlinger mellom Lillestøm og Ull/Kisa, men etter det Nettavisen kan erfare har de blitt enige om en avtale som har en totalramme på over én million kroner.Nannestad-gutten legger ikke skjul på at det er en barnedrøm som går i oppfyllelse nå som han har signert for de gulkledde.

Selv er ikke Ødemarksbakken sikker på hvor turbulente forhandlingene egentlig har vært.

- Det har stått litt i media, men jeg synes ting har vært mer ryddig enn det ser ut som. Det har vært interesse for andre, men jeg fortalte Imad (El Hammichi, Ødemarksbakkens agent) og Cato (Strømberg, daglig leder i Ull/Kisa) at jeg ønsket å spille for Lillestrøm, sier han.

Han er klar på at ting kanskje kan ha virket i overkant dramatisk, men at han nå er glad for å kunne ikle seg den kanarigule trøya fra og med neste sesong.

- Det er en drøm som går i oppfyllelse. Jeg er oppvokst med venner og familie som har vært Lillestrøm-supportere, og da har jeg gått mye på Åråsen selv. Så jeg synes dette er veldig, veldig gøy, sier Ødemarksbakken.

Han bekrefter at avtalen strekker seg til 2022, og at han kommer til å spille de siste åtte kampene i Ull/Kisa denne sesongen. Deretter slutten han seg til Arne Erlandsens menn.

- Målet er jo å gjøre det så godt som mulig, jeg kommer ikke til å slappe av selv om jeg har signert for Lillestrøm.

Midtbanejuvelen har vært toneangivende for klubben fra Romerike denne sesongen, og står med hele ni scoringer på 21 kamper for de gulkledde. Ull/Kisa ligger på 8. plass etter 22 kamper spilt denne sesongen.