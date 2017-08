Lagerbäck: - Jeg er ikke desperat

Møter Tyskland og Aserbajdsjan.

De norske landslagsgutta i fotball har to uavgjorte og ett tap under landslagssjef Lars Lagerbäck. Men svensken er ikke desperat etter å ta nye poeng.

Poengfangsten for det norske landslaget etter at Lars Lagerbäck tok over har så langt ikke vært imponerende.

Det startet med 0-2-tap for Nord-Irland i den første kampen Lagerbäck var sjef. Deretter ble det 1-1 mot Tsjekkia og Sverige.

- To poeng på tre kamper, da har man ikke prestert bra resultatmessig. Desperat er jeg ikke, men det er viktig å vinne fotballkamper, det er derfor vi er her, sa landslagssjefen til pressen tirsdag.

- Skal vi bygge en vinnerkultur og bli bedre må man vinne kamper. Spillerne vokser når man begynner å vinne kamper, så det er viktig, sa Lagerbäck.

Norge møter Aserbajdsjan fredag og Tyskland mandag i VM-kvalifiseringen. Han sier han er fornøyd med det han har sett av spillerne på trening så langt under den pågående samlingen.

