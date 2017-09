Lagerbäck følger med på Kirkevold og Kamara: - Havner naturligvis på vår liste

Landslagssjefen sier han har fått noe å tenke på de siste månedene.

ULLEVAAL (Nettavisen): Lars Lagerbäck fant ikke plass til hverken Pål Alexander Kirkevold eller Ola Kamara i troppen til VM-kvalifiseringskampene mot San Marino og Nord-Irland.

Kirkevold har levert ni mål på ti kamper for danske Hobro i den danske Superligaen. Han har scoret i de syv siste kampene for den nyopprykkete klubben.

I Kamaras tilfelle har det blitt 16 mål på 31 kamper i amerikanske Columbus Crew denne sesongen. Superstjernen David Villa, som nylig ble kalt inn på det spanske landslaget igjen, står med kun tre flere enn den tidligere Stabæk- og Molde-spissen.

Les mer: Lagerbäck vraket Ødegaard igjen

- Naturlig målscorer



Selv om de to har til gode å bli kalt opp av Lagerbäck, så forteller svensken at han følger nøye med på spesielt Kamara.

- Vi har fulgt han, og sett kampene hans. Han er jo litt interessant kun fordi han virker som en naturlig målscorer. Vi har fortsatt gjort den bedømmelsen at vi ønsker å jobbe med de spissene vi har tatt ut nå, men han er en del av gruppen, sier Lagerbäck til Nettavisen.

Tidligere har Kamara vært veldig klar på at han ønsker å komme tilbake på det norske landslaget. Av andre profilerte spillere i den amerikanske ligaen finner man Laurent Ciman i Montreal, som nylig ble tatt ut for Belgia, samt Atlantas Miguel Almirón som er tatt ut for Paraguay.

- Jeg vil jo alltid spille for Norge, og jeg tenker jo på det. Samtidig så vet jeg ikke om jeg passer inn i Lagerbäcks system, og det han tenker. Men om vi ser på mine prestasjoner det siste året, så burde jeg vil kanskje være med, sa Kamara til Nettavisen i mai.

Norges svenske landslagssjef valgte å kalle opp Joshua King, Alexander Søderlund, Tarik Elyounoussi og Alexander Sørloth. Selv om Lagerbäck er klar på at han ser etter en klar stamme i laget, så åpner han for både Kamara og Kirkevold.

- Jeg har sagt tidligere at etter denne høsten så kommer jeg og Per Joar Hansen til å sette oss ned og gjøre en total gjennomgang av troppen, måten vi har spilt og hva vi muligens på endre på, sier Lagerbäck.





Dansk duell



En av spissene som ble tatt ut denne gangen var altså Alexander Sørloth. Trønderen har vært i fyr og flamme de siste ukene, og har åtte mål på syv kamper.

Tre av disse kom mot nettopp Kirkevold og hans Hobro.

Likevel så er det Kirkevold som topper toppscoringslisten i den danske toppserien. Det har fått Lagerbäck til å sperre opp øynene for den tidligere Sandefjord- og Sarpsborg-spissen.

- Han dukket opp nå på slutten av høsten og Perry har sett litt mer på han. Uansett er det en spiller som naturligvis også havner på vår liste av aktuelle spillere. Han er en spiller vi selvfølgelig vil følge, sier Lagerbäck.

Les mer: Slik spilles UEFAs nye nasjonsliga

Under pressekonfereansen på Ullevaal tirsdag var Lagerbäck likevel klar på at han ikke ønsker å gjøre for store utskiftninger.

- Akkurat nå har ikke Kirkevold vært aktuell for troppen. Vi har bedømt at det ikke har vært ønskelig å bytte ut for mye ved denne anledningen. Vi kan ikke holde på å bytte ut spillere hele tiden, da får vi ingen kontinuitet som vi trenger for at vi skal få et fungerende lag, sa Lagerbäck.

Kirkevold hadde likevel rukket å imponere assistenttrener Per Joar Hansen.

- Han har scoret de fleste av målene sine i Danmark i de siste fem minuttene av kamper, så det er bra gjort. 60 eller 70 prosent av målene hans kommer helt på slutten, sa Hansen.

- Han har scoret i syv kamper på rad nå også.

- Det er bra gjort.

De norske herrene skal først spille borte mot San Marino 5. september, før de avslutter VM-kvalifiseringen med hjemmekamp mot Nord-Irland tre dager senere.

Mest sett siste uken