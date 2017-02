Lagerbäck tjener over 2 mill. kroner

ANNONSE

Norges Fotballforbund er fortsatt kryptiske om hvor mye Lars Lagerbäck tjener som norsk landslagssjef.

Lønnen til Per-Mathias Høgmo var gjenstand for gjentatt kritikk. Han hadde opp mot 4 millioner kroner mot slutten. Høgmo fikk med seg en sluttavtale på 4 millioner kroner – som også skapte reaksjoner.

Det er blitt kommunisert flere ganger at Lagerbäck tjener mindre enn forgjengeren.

– Lønnsnivået til Lagerbäck er vesentlig lavere. Og en kontrakt som er absolutt til å leve med. Jeg ønsker ikke å gå inn på detaljer, sier fotballpresident Terje Svendsen til NTB.

– Over eller under 2 mill.?

– Det er over, bekrefter Svendsen.

Noe nærmere Lagerbäcks årslønn kommer vi ikke denne gangen heller, men den er høyere enn generalsekretær Pål Bjerketvedts 1,9 millioner kroner i året.

Høgmo fikk også kritikk for å ha et enormt støtteapparat rundt A-landslaget. I en periode hadde den forrige landslagssjefen 15 mann med seg i ulike roller. Høgmos team ble stadig kuttet ned mot slutten av Høgmos periode som Norges trener.

Færre i støtteapparatet

Selv med Høgmos etterlønn på 4 millioner kroner, er kostnadene rundt A-landslaget som aldri tar seg til sluttspill, på samme nivå som i 2015.

– Detaljene skal jeg være forsiktige med, for jeg kjenner det ikke helt i detalj i 2015. Det var en plan om å redusere kostnadene i trenerteamet i 2016. Det klarte vi, om vi ser vekk fra etterlønnen til Høgmo, sier Svendsen til NTB.

Kostnadene til A-landslaget var på 30.319.101 kroner i 2015 mot 30.415.372 i 2016.

– Når det gjelder teamet til Lagerbäck, vil kostnadene gå ytterligere ned. Han har definitivt en filosofi der han ønsker et mindre og tettere apparat rundt seg og landslaget. Jeg tror de kostnadene fortsatt vil vise en god utvikling og vise ytterligere nedgang når vi legger fram 2017-tallene, sier fotballpresidenten.

– Fremstår teamet rundt Høgmo som råflott?

– Det vil jeg være forsiktig med å si noe om. Jeg vil ikke begi meg inn på de diskusjonene som ble gjort.

Det som derimot virker klart er at svenske Lagerbäck får med seg en norsk assistent.

– Lars Lagerbäck har sagt at han ønsker en norsk løsning, som kjenner både spillerne og norsk fotball godt. Denne prosessen styrer Nils Johan Semb og Lars uten styret og meg, sier Svendsen.

Nedbetaler stadiongjeld

Om det er dårlig med sportslig suksess, går Fotballforbundet så det suser økonomisk. Aktivitetsregnskapet for 2016 viste et overskudd på 3,3 millioner kroner – 0,8 millioner kroner bedre enn budsjett. Totalt var inntektene på over 900 millioner kroner, hvor rundt 70 prosent kommer fra medieinntekter og samarbeidsavtaler.

Den langsiktige gjelden, som er knyttet til eiendomsmassen, er på 655 millioner kroner. Nå varsler NFF en ekstraordinær nedbetaling på 50 millioner kroner.

– Vi har betydelig overskuddslikviditet i forbundet. Det er en anbefaling når det gjelder eiendomsmassen, hvor gjelden i all hovedsak ligger, at det er forsvarlig og lønnsomt å gjøre en ekstraordinær nedbetaling av langsiktig gjeld på 50 millioner kroner. Det er en overskuddslikviditet på over 200 millioner, så det er helt uproblematisk, sier Svendsen.

– Vil dere gjøre dette årlig fremover?

– Det er ting vi vil vurdere avhengig av likviditetssituasjonen. Det å regulere ned gjelden og ha god egenkapital er absolutt ikke usunt. Vi har full kontroll på gjeldspostene. Den økonomiske situasjonen i konsernet er vi ikke bekymret for.

NFF har bankskudd på 274 millioner kroner og 285 millioner kroner i egenandel.

