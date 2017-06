Lagerbäck varsler endringer mot Sverige

ANNONSE

Lars Lagerbäck likte mye av det han så mot Tsjekkia, men varsler flere endringer på grunn av slitne bein før møtet med Sverige.

Allerede tirsdag kommer Lagerbäcks hjemland til Ullevaal stadion for naboduell.

- Jeg håper jeg kommer til å matche et sterkt lag. Det er en ganske jevn troppe dette, men vi har bare to dager (til å restituere). Og vi ønsker samtidig å se en del (flere) spillere i aksjon. Vi kommer til å gjøre en del endringer. Hvor mange gjenstår å se. Mange har løpt mye, påpekte Lagerbäck etter lørdagens 1-1-møte mot Tsjekkia.

Svensken fikk spørsmål om han heller ville ledet Sverige i tirsdagens privatkamp.

- Nei, nå er jeg i Norge. Nå er det bare Norge som gjelder, smilte landslagssjefen etter sin første hjemmekamp på Ullevaal.

Han er også spent på hva slags lag Sverige kjører i kampen, bare noen dager etter praktseieren mot Frankrike.

- Ser du på Sveriges benk, er den veldig sterk. De kommer nok også til å bytte en del, slik som Janne (Andersson) gjorde i forrige treningskamp, sa Lagerbäck.

Dæhli på benk

En som kan få sjansen fra start tirsdag er Mats Møller Dæhli. Han ble henvist til et innhopp mot Tsjekkia.

- Vi skal ut i to kamper. Jeg ville ha en type som Jo Inge Berget denne gangen. Jeg ville ha den balansen i laget med Moi (Mohamed Elyounoussi) på den andre kanten, sa Lagerbäck.

- Hva får du i Dæhli?

- Du får en teknisk spiller som kan holder mer i ballen. Han kan dra ut en motspiller. Det er det offensive som er hans styrke. Han er en veldig bra spiller. Jeg tror han blir veldig bra på sikt, sa Lagerbäck om St. Pauli-spilleren.

Bjørn Maars Johnsen kom inn og fikk sin debut mot Tsjekkia. Norskamerikaneren var nær å heade inn 2–1 på overtid.

- Alex (Søderlund) ble sliten og ville bytte selv. Jeg hadde ingenting mot at Bjørn kom inn og fikk spille. Han viste at han har noen kvaliteter. Vi forberedte oss ikke så mye for å kunne bruke en slik (høyvokst) spiller. Han kan bli interessant. Det var veldig nær, det er små marginer, sa Lagerbäck.

Fornøyde tsjekkere

Tsjekkia ledet på Ullevaal, men måtte se at Norge jaget 2-1-seier etter pause.

For de tsjekkiske gjestene ble veien til VM langt vanskeligere etter kun uavgjort på Ullevaal stadion.

- Ja, vi er fornøyd med ett poeng. I 2. omgang hadde Norge mange sjanser, sa Tsjekkias trener Karel Jarolim.

Gjestene tok ledelsen ved Theodor Gebre Selassie ti minutter før pause, men et straffespark fra Alexander Søderlund sørget for 1–1 i lørdagens match.

- Vi ble slitne fysisk, og det var nok derfor vi gjorde feil og ga dem sjansene de fikk i 2. omgang, mente Jarolim etter sceneskiftet på nasjonalarenaen.

