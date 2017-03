Langskudd og keepertabbe ordnet United-seier over Middlesbrough

ANNONSE

MIDDLESBROUGH - MANCHESTER UNITED 1-3

Det rakk aldri å bli spennende på Riverside Stadium da Manchester United slo Middlesbrough 3-1 Marouane Fellaini, Jesse Lingard og Antonio Valencia ordnet målene i Zlatan Ibrahimovic' fravær. Rudy Gestede skapte ny spenning med sin redusering kvarteret før slutt.

Hjemmelagets offensive bidrag i kampen var under enhver kritikk, og United så ikke ut til å ha store problemer med å feie Middlesbrough til side denne søndagen.

En som var tydelig skuffet over Middlesbrough, som sparket trener Aitor Karanka tidligere denne uken, var TV 2s Kasper Wikestad.

- Dette er angrepsspill det nesten er til å sovne av. Det er nesten så slapt at de nesten sovner selv, var Wikestad dom av det hjemmelaget på Riverside viste.

Middlesbrough skulle likevel ende åtte timers venting på scoring i Premier League da Rudy Gestede reduserte til 1-2 kvarteret før full tid. United hadde likevel kontroll på sluttspurten, og sikret seg de tre poengene. Helt på tampen skulle likevel valencia sikre seieren da Víctor Valdés ramlet over og ecuadorianeren enkelt kunne sette inn 3-1 for United.

Seieren betyr at Manchester United takker farvel til sjetteplassen de har tviholdt på en stund. Nå venter en ny tilværelse på femteplass i Premier League.

Middlesbrough, på sin side, blir værende på nedrykksplass. Rødtrøyene ligger på 19.plass med hele fem poeng opp til Swansea på trygg grunn.

En spansk legende mot et engelsk supertalent



Det var Middlesbrough som hadde store deler av banespillet i den første omgangen, men José Mourinhos menn bidro med det aller meste av det offensive.

Allerede etter syv minutter burde Marcus Rashford gitt United ledelsen da han ble spilt fri av Jesse Lingard på venstrekanten. Avslutnignen fra spiss vinkel var god, men ikke nok til å overliste Víctor Valdés.

Gastón Ramírez var kanskje den mest toneangivende for hjemmelaget i starten av omgangen, og i det 12. minutt gikk han på et fint raid langs venstresiden. Skuddet hans var også godt, men David de Gea fikk klasket ballen unna.

Den første omgangen skulle handle litt om den spanske keeperduellen. For i det 23. minutt var Valdés igjen i aksjon da han først stoppet Rashford på nytt med en benparade, før han vartet opp med å få unna Antonio Valencias retur.

Likevel kunne ikke den tidligere Barcelona- og Manchester United-keeperen gjøre noe da Ashley Youngs innlegg fant Marouane Fellaini etter halvtimen spilt. Belgierens heading var kontant og United ledet 1-0.

Kun to minutter senere burde nok Middlesbrough ha utlignet da Álvaro Negredo vant i lufta, og fikk styrt headingen sin inn i boksen. Der inne var det likevel ingen Boro-spillere klare til å geleide ballen i mål.

Valdés' kamp mot Rashford ble også et slags tema i kampen. Like før pause var takket Rashford Bernardo for følget, og suste forbi Middlesbrough-forsvareren. Innlegget ble et slags skudd, som Valdés igjen fikk slått unna.

Dermed kunne United smile bredest da dommer Jonathan Moss sendte de to lagene til pause. Manchester United ledet 1-0 til pause på Riverside.

Lingard hamrer til



Middlesbrough la inn et skikkelig press i starten av den første omgangen, go kom bli flere gode innleggsposisjoner. Likevel virket det som United, og deres tre midtstoppere, hadde god kontroll på vertene.

Likevel var United alltid en trussel med farten til Rashford. 19-åringen var skummel hver gang han fikk ballen, men slet med effektiviteten foran målet.

Men der Rashford bommet og bommet stod Jesse Lingard for et av sesongens mål for United. På 20 meter dunket den engelske landslagsspilleren til og Valdés var sjanseløs på skuddet som fant veien i det lengste krysset.

- Som lyn fra klar himmel, mente Kasper Wikestad i TV 2s kommentatorboks da ballen smalt i mål fra Uniteds nummer 14. United ledet 2-0 etter 62 minutter.

TV 2-kommentatoren var ikke spesielt imponert over det han så fra Middlesbrough denne ettermiddagen.

Kvarteret før slutt skulle likevel Middlesbrough skape spennin i kampen. Innbytterne Adama Traoré og Rudy Gestede kombinerte fint, og da Chris Smalling ikke fikk klarert ballen etter førstnevntes innlegg kunne Gestede hamre ballen i mål.

Sluttspurten var heltmodig fra Middlesbrough, men United forsvarte seg med hud og hår. Nærmest av alle var Negredo som fikk dratt med seg ballen inn i boksen. Kun et vanvittig takling av Phil Jones stoppet den tidligere Manchester City-angriperen fra å redde ett poeng for Middlesbrough.

Inne i overtiden skulle likevel avgjørelsen falle da Víctor Valdés snublet på et tilbakespill og Antonio Valencia jaget inn 3-1. En vanvittig brøler fra den tidligere United-keeperen.

- Dette er det ikke ofte man ser! han skal ta seg tid på tilbakespillet, og så går han på trynet slik som resten av Middlesbrough. Valencia scorer det enkleste mål han noen gang kommer til å få, sa Wikestad.

Dermed klarte Mourinhos menn å riv av stormen på Riverside og sikret seg tre viktige poeng.

Det betyr at Manchester United nå hopper opp til femteplass, foran Arsenal, i Premier League. Middlesbrough blir værende på 19.plass med fem poeng opp til trygg grunn.