Lars-Kristian Eriksen legger opp

Lars-Kristian Eriksen har valgt å legge fotballskoene på hylla i en alder av 33. Det bekrefter hovedpersonen selv overfor Nettavisen fredag kveld.

- Jeg har vært i dialog med Fredrikstad, Sarpsborg og en Eliteserie-klubb til, men jeg har bestemt meg for å legge opp, forteller Eriksen til Nettavisen.

Han forteller at han begynte å vurdere sin fotballkarriere i desember, og om det var korrekt å fortsette. I starten av 2017 kom han frem til at det var over.

Eriksen startet karrieren i Aalesund før han siden tok turen til både Lyn gjennom NTG, og senere til Lillestrøm. Siden 2012 har han spilt for Odd der han har vært en viktig brikke under Dag-Eilev Fagermo.

Han forteller videre at noe av grunnlaget for at han nå legger skoene på hylla er at han nå får muligheten til å gjøre noe annet i livet, og at han nå har motivasjon til prøve noe nytt.

- Jeg kommer til å satse på foto, og studerer for tiden på nettskole i New York. Så der går veien videre, sa Eriksen som har jobbet med foto for hans kone, Caroline «Fotballfrue» Bergs blogg siden 2014.

- De tre-fire siste årene har vært mine beste i karrieren. To bronsemedaljer i ligaen, et cup-sølv og å bli stemt frem som årets spillere av supporterne. Jeg har vært del av et historisk Odd-lag med fantastiske lagkamerater, trenere, støtteapparat og, mest av alt, supporterne, skriver Eriksen på sin Instagram-konto.

Videre skriver Eriksen at den siste tiden har han kombinert to jobber, studier og sin tilværelse som far.

- Det måtte ende en gang, og nå føles som det rette tidspunktet, skriver Eriksen.

Han forteller også at planen er å satse på flere kanaler med «Fotballfrue»-bloggen, og at paret ser på mulighetene for å prøve ut YouTube f.eks. Selv satser Eriksen også på å utvikle seg som fotograf.

Selv om han profesjonelle karriere er over ser han likevel på mulighetene for å fortsette på et lavere nivå, men at det kommer an på om tiden strekker til.

- Det eneste jeg vet er at jeg kommer til å savne tiden i Odd, lagkameratene og resten av organisasjonen, sa Eriksen som satte pris på tiden sin i Telemark.

- Jeg kommer definitivt til å ta turen til Skagerak i 2017, sa Eriksen.