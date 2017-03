Leicester sendte Sevilla ut av Champions League

ANNONSE





LEICESTER - SEVILLA 2-0 (3-2 sammenlagt)

Leicester sikret seg en historisk triumf i Champions League da de tok seg videre på bekostning av Sevilla. Wes Morgan og Marc Albrighton ordnet 2-0-seier og dermed 3-2 sammenlagt for de regjerende Premier League-mesterne.

- Se på gleden, se på ekstasen. Dette er fotball på sitt vakreste, hyllet Petter Veland fra Viasats kommentatorboks da det ble klart at Leicester videre i Champions League.

Morgans scoring var også hstorisk i det at han ble den første jamaicaner til å finne veien til nettet i Europas gjeveste klubbturnering.

Sevilla la et vanvittig press på Leicester mot slutten av kampen, hvilket ble noe ødelagt av Samir Nasris idiotiske røde kort. Franskmannen, som hadde gult kort, pådro seg sitt andre og dermed marsjordre.

Som om dramaet ikke var over der så klarte Vitolo å fremprovosere et straffespark. Som i Sevilla var det en dansk keeperkjempe som trådde frem.

- For en helt dansken er i ferd med å bli på ny, hylte Petter Veland fra Viasats kommentatorplass i Leicester da Schmeichel reddet straffen fra Steven N'Zonzi.

Dermed skulle det vise seg å bli umulig for Sevilla og Jorge Sampaoli å komme tilbake. En helt vanvittig kamp på King Power Stadium endte 2-0 til hjemmelaget som er videre i Champions League.

Sevilla trykker, Leicester scorer



Det var gjestene fra Sevilla som førte an fra start på King Power Stadium, og allerede etter fire minutter burde nok franske Samir Nasri ha gitt bortelaget ledelsen.

For Sevilla rullet opp et flott angrep lands høyresiden, og ballen falt omsider til Nasri inne i Leicester-boksen. Manchester Citys lånesoldat hamret ballen mot den nærmeste stolpen, men Kasper Schmeichel var kjapt nede og fikk avverget.

Kampen svingte veldig med et Leicester som virket mye mer energiske enn i den første kampen, og et Sevilla som tidvis ikke lignet seg selv fra tidligere denne sesongen.

Likevel var det Jorge Sampaolis menn som kom til de store sjansene midtveis i kampen. På ny fikk de hvitkledde rullet opp et nydelig angrep, og Pablo Sarabia fikk sjansen i det 21. minutt.

Spanjolens skudd fra rundt 20 meter smøg seg like utenfor Schmeichels lengste stolpen. Etter å ha slitt med å henge med tidvis da Sevilla angrep skulle Leicester nå våkne for alvor.

Med en Riyad Mahrez i form og jagende Jamie Vardy på topp begynte Leicester omsider å ligne litt på laget som vant Premier League i fjor. Og som under fjorårets sesong var Craig Shakespeares menn farlige på dødball.

I det 27. minutt fant Mahrez' frispark låret til kaptein Wes Morgan, og Sergio Rico i Sevilla-buret var overlistet. King Power Stadium eksploderte i et jubelrus da Morgan ble den første jamaicaner til å score i Champions League.

Sevilla forsøkte å jobbe seg inn i kampen, men det var noe godt og gammeldags over Leicester denne omgangen. Dermed skulle ting vise seg å bli nærmest umulig for Sevilla i den første omgangen.

Dommer Daniele Orsato kunne dermed sende de to lagene til pause på stillingen 1-0, og med et Leicester, som for øyeblikket, kunne se frem til en kvartfinale i Champions League.

Kasper den store



I det 53. minutt var Sergio Escudero millimetre fra å ødelegge Leicester-festen da han hamret til fra distanse. Ballen flakket og skrudde, og Schmeichel overlistet. Heldigvis for dansken smalt ballen i den nedre delen av tverleggeren og poppet ut igjen.

Der Sevilla ikke fikk til til å stemme var Leicester effektiviteten selv. I det 54. minutt endte Mahrez' innlegg opp i beina til Marc Albrighton som fikk stå alene inne i boksen. Engelskmannen gjorde ingen feil og hamret inn 2-0 til Leicester.

Hjemmelaget fortsatte å trykke på, og i det 67. minutt burde nok Vardy ha fjernet all tvil da ballen datt ned til han inne i Sevilla-boksen. Den engelske landslagsspissen sleivet sitt skudd utenfor mål.

Vondt skulle bli verre i det 73. minutt da Nasri og Vardy plutselig røk i tottene på hverandre. Nasri skallet til Vardy som på noe teatralsk måte veltet over. Franskmannen fikk sitt andre gule, og dermed marsjordre.

Dramaet var overhode ikke over i Leicester til tross for utvisningen. I det 79. minutt var nemlig Schmeichel altfor sen da Vitolo suste igjennom boksen. Avslutningen var dårlig, men nedrivningen var nok til at dommer Orsato pekte på straffemerket.

Men slik som sin far i FA Cup-semifinalen i 1999 skulle en keeper med etternavn Schmeichel stå i veien. Den gangen var det Peter som stoppet Arsenals Dennis Bergkamp, denne kvelden var det Steven N'Zonzi for Sevilla som ikke overlistet Kasper.

I det 85. minutt burde Vardy, på ny, ha fjernet all tvil da han fikk stå alene og heade på mål. Dessverre for de blåkledde fikk Sergio Rico hånda på ballen og avverget scoring.

Lite skulle det bety for Leicester som med 2-0 kan gjøre seg klare for kvartfinale i Champions League. 3-2 sammenlagt gjør at Craig Shakespeare og Leicesters eventyr i Europa lever videre.