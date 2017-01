Leonardo forteller at Zlatan Ibrahimovic var hans andrevalg i PSG

ANNONSE

Zlatan Ibrahimovic viste seg å være en massiv suksess under sin tid i Paris Saint-Germain. Likevel skal han egentlig ikke ha vært den spilleren klubben ønsket.

I et intervju med den franske radiokanalen RMC fortalte tidligere sportsjef Leonardo at han hadde sett seg ut en annen angriper før svensken.

- Jeg ønsket meg Gonzalo Higuaín, men Real Madrid nektet å selge. Dermed tok jeg Zlatan Ibrahimovic istedenfor, sa brasilianeren til fransk media.

Leonardo fortalte videre at han innledet samtaler med Higuaíns bror, som også representerer den nåværende Juventus-spissen, men at det absolutt ikke var mulig å rikke han fra Madrids never. Dermed ble Ibrahimovic «plan B».

Ibrahimovic forlot Paris til fordel for Manchester United i sommer. Da hadde han hamret inn 156 mål på 180 kamper for den franske hovedstadsklubben.

Ibrahimovic vant også fire strake franske ligamesterskap med PSG, så vel som to cupmesterskap med storklubben før han siden har tatt Premier League med storm.

Higuaín, på sin side, forlot senere Real Madrid til fordel for Napoli der han scoret 36 ligamål totalt under fjorårets sesong. Dette ledet til at Juventus brukte 90 millioner euro på å hente han til Torino.

Leonardos «plan B» endte opp med å bli tidenes mestscorende i klubben, og scoret totalt 50 mål sist sesong. Ikke verst for å være en andrevalg.