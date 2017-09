Levante sjokkerte Real Madrid på Santiago Bernabéu

Madrid har fortsatt ikke vunnet hjemme i ligaen denne sesongen.





REAL MADRID - LEVANTE 1-1

Levante sikret seg et imponerende poeng på Santiago Bernabéu etter et solid 1-1-resultat mot Real Madrid. Gjestene fra Valencia tok ledelsen tidlig i den første omgangen, før Madrid utlignet.

Ivi López var ivrigst frempå etter et lang innkast inn i Madrid-boksen, før Lucas Vázquez utlignet før pause. Madrid jaget på for en utligning, men det ville seg ikke for Zinédine Zidanes menn.

Dermed har Madrid fortsatt til gode å vinne på hjemmebane i La Liga denne sesongen. Etter tre kamper, står de regjerende mesterne med fem poeng.

Det er samme sum som Levante, som har overrasket de fleste i starten av denne sesongen. Seier hjemme mot Villarreal i serieåpningen og uavgjort mot Deportivo La Coruña og Real Madrid er høyst respektable resultater for Juan Muñiz' gutter.

En som var imponert over Levantes kamp mot de regjerende mesterne var Viasat-ekspert Petter Veland. Da Toni Kroos traff stolpen helt på tampen av kampen, og Levante virkelig nærmet seg det imponerende poenget, tok eksperten til sosiale medier.

93' Toni Kroos i stanga fra distanse. Ett minutt igjen. Madrid i ferd med å avgi poeng på smått sensasjonelt vis mot nyopprykkede Levante. — Petter Veland (@ViasatVeland) September 9, 2017





- Ett minutt igjen. Madrid i ferdig med å avgi poeng på smått sensasjonelt vis mot nyopprykkete Levante, skriver Veland på Twitter.



Les mer: Louis van Gaal til angrep på Manchester United

Sjokket



Mye kan tyde på at Levante ikke hadde lest manuset før kampen på Santiago Bernabéu, for etter 12 minutter sjokkerte Ivi López samtlige fremmøtte på den mektige arenaen.

Det lange innkastet fra Iván López fikk lov til å sprette inne i boksen, før angriperen fikk to sjanser til å overliste Kiko Castilla i Madrid-buret. Levante tok ledelsen tidlig i kampen.

Madrid jaktet utligningen, men slet med å komme til de virkelig store sjansene. En ytterligere strek i regningen for Zinédine Zidane var at Karim Benzema måtte av med skade etter 27 minutter.

Ivi López fortsatte å true Madrids mål, og i det 31. minutt var han nære på å skru inn et innlegg fra spiss vinkel. Heldigvis for Castilla snek sjansen seg like utenfor hans nærmeste stolpe.

Det er gjerne sånn at når Madrid sliter så er det Sergio Ramos som stiger frem. Denne kampen skulle ikke være stort annerledes, for i det 36. minutt stanget Madrid-kapteinen ballen i fanger på keeper Raúl Fernández før Lucas Vázquez kunne pirke inn 1-1.

Madrid hadde virkelig fått blod på tann, og anført av innbytter Gareth Bale burde nok de helhvite ha tatt ledelsen til pause. To sjanser på tampen av kampen ble tok mesterlig avverget av Fernández mellom Levante-stengene.

Dermed stod det 1-1 etter halvspilt på Santiago Bernabéu mellom de regjerende mesterne, og det nyopprykkete laget fra Valencia.

Heroisk



Madrid fortsatte å trykke på for å finne den forløasende 2-1-scoringen i starten av andre omgang, men et oppofrende Levante-forsvar stod i mot angrepsbølge etter angrepsbølge.

Etter timen spilt var Bale igjen veldig nære ved å finne nettmaskene da han ruvet høyest på et innlegg. Waliserens forsøk suste over Levante-målet.

Selv om forsvaret gjorde sin del av jobben skal nok Raúl Fernández få sin del av skryten. I det 82. minutt klasket han unna et godt forsøk fra Marco Asensio inne i Levante-boksen.

I forsøk på å sikre seg de tre poengene satte Zidane både Isco og Mateo Kovacic, men bortelagets heroiske innsats i forsvar skulle vise seg gull verdt.

Madrid skulle likevel få en siste sjanse da Bale, på ny, knuste Levante-forsvarerne i luftrommet. Nok en gang måtte han se sitt forsøk seile utenfor målet.

Vondt skulle bli verre for Madrid helt på tampen av kampen da Marcelo fikk direkte rødt kort for en etterslenger på kaptein Pedro López.

Da dommer Alejandro Hernández blåste i sin fløyte for aller siste gang denne ettermiddagen var resultatet et faktum. Med 1-1 kunne Levante juble for et poeng mot stormakten Real Madrid.