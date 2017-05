Lignet så mye på Messi at han nesten endte opp i fengsel

ANNONSE

Så mange oppsøkte den iranske studenten denne uken for bli fotografert sammen med ham, at iransk politi til slutt måtte sette en stopper for kaoset ved å frakte Parastesh til nærmeste politistasjon i byen Hamedan.

Likheten de to imellom er så slående at TV-kanalen Eurosport nylig benyttet et Twitter-bilde av iraneren under en reportasje om den virkelige Messi.

Furoren rundt Parastesh startet for noen måneder siden da den iranske Messi-kloningens fotballgale far presset 25-åringen til å posere på et bilde iført Barcelona-drakt.

Fotoet ble så sent til en iransk fotballnettside.

– Bildet ble sendt på kvelden, og tidlig neste morgen ringte de og ba meg komme inn for et intervju så raskt som mulig, sier Parastesh til nyhetsbyrået AFP.

Fikk modellkontrakt

Til tross for at han i de innledende fasene var skeptisk til prosjektet, har iraneren nå gått opp i rollen som Messi-dobbeltgjenger. Nylig klippet han håret for å være mest mulig lik fotballmagikeren i Barcelona.

Ofte ifører han seg også den spanske storklubbens drakt før han går ut.

Nå begynner satsingen å betale seg. Parastesh er i øyeblikket fullt opptatt med medieintervjuer over hele verden og har i tillegg sikret seg en modellkontrakt.

– Nå er folk på meg som den iranske Messi og ønsker at jeg skal kopiere alt han gjør. Når jeg dukker opp et sted, er folk helt sjokkerte, sier 25-åringen.

Iranerne har et lidenskapelig forhold til fotball, og Parastesh omringes stadig vekk av autografjegere.

– Jeg er virkelig glad for at det gir dem glede å møte meg. Den gleden de viser gir meg mye energi, sier dobbeltgjengeren.





Fikk skylden for Messi-mål

Selv er han glad i å se fotball TV, men har selv aldri vært aktiv. Iraneren jobber samtidig med å lære seg noen triks, slik at han kan bli enda mer lik Messi.

Parastesh husker godt den avgjørende gruppespillskampen mellom Argentina og Iran under VM-sluttspillet i 2014, der Messi scoret på overtid og sendte Iran ut av turneringen. Etterpå var faren rasende.

– Etter kampen ringte han meg og sa «ikke kom hjem i kveld, hvorfor scoret du mål mot Iran?". Jeg svarte bare at det ikke var meg, smiler Parastesh.

Den store drømmen nå er å møte den virkelige Messi i Barcelona.

