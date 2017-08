Lillebror Ingebrigtsen mener at han ikke har noe å tape

- Erfaringsmessig er det ikke annet enn plusser ved å stille opp.

Jakob Ingebrigtsen (16) er akkurat kåret til månedens beste utøver av Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF), men lover at det ikke stopper der.

Søndag morgen skal han ut i kvalifisering på 3000 meter hinder i friidretts-VM, og han tror at han kan løpe enda fortere enn 8.26,81 som han gjorde da han løp distansen første gang og tok VM-kravet.

For mindre enn to uker siden tok han gull på distansen under U20-EM i italienske Grosseto.

VM-løpet blir hans fjerde på distansen. Ingebrigtsen har lært et og annet triks selv om bare har løpt distansen tre ganger før. Til sammen er det 105 hinder.

- Jeg vet mer om hvordan jeg skal passere hvert enkelt hinder. Det handler om teknikk. Jeg er i hvert fall i veldig mye bedre form enn da jeg løp på 8.26,81, og jeg har bedre kontroll på teknikken. Jeg kan helt klart løpe veldig mye fortere enn det nå.

Nøktern

Likevel er Jakob nøktern. Han vet at konkurransen er mye hardere enn i U20-EM.

- Jeg har sett på heatoppsettet, og det er et veldig godt heat med mange gode løpere. Jeg kan ikke si så mye om utfallet, men jeg skal også gjøre mitt.

Tre løpere i hvert av de tre heatene går til semifinale, i tillegg til de seks beste tidene.

- Hva er målet?

- Målet er selvsagt en finaleplass, men i dette selskapet er det selvsagt et veldig tøft mål. Det vipper mot at det ikke vil skje, men jeg skal uansett gjøre det jeg kan. Det er ingenting annet jeg har lyst til enn å komme til en finale.

- Har du fått noen tips av dine eldre løperbrødre Henrik og Filip?

- Nå har ikke så veldig mye hindererfaring. Det er mer at et VM er stort og at det er nerver med i bildet. De har sagt at jeg skal tenke taktisk og ikke gjøre noe dumt.

Vet hva han kan

Lillebror Ingebrigtsen har tatt voldsomme steg denne sesongen. Selv er han ikke veldig overrasket. Han vet hva han har gjort på trening.

- Med tanke på det jeg har gjort på trening sammen med Henrik og Filip, så står tidene i stil med det jeg gjør på trening. Kanskje treningene går enda bedre enn det jeg har fått vist ennå. Kanskje har jeg enda mer inne. Fortsetter den samme utviklingen, så skal dette bli nokså mye bedre enn det har vært denne sesongen, sier Jakob Ingebrigtsen til NTB.

Pappa Gjert sier at det er slutt med hinder etter VM. I hvert fall i større skala.

- Det er først og fremst 1500-meterløper jeg ønsker å bli. Det er det jeg trener på og alt legges opp til. Jeg har ikke trent spesifikt på noe annet, verken hinder eller andre øvelser. Det er 1500 meter som er det mest naturlige for meg.

– Er det mulig å kombinere flere øvelser?

- Ja, om du er god til flere ting er det mulig å doble.

Ingen tvil

- Du var aldri i tvil om å stille opp. Det var et par som var kritiske, blant annet din egen far?

- Jeg hadde ikke trodd at jeg skulle klare noe VM-krav siden jeg ikke hadde det som noe mål for denne sesongen. Når det først skjer, ser jeg ingen grunn til ikke å bli med. Jeg har ingenting å tape. Erfaringsmessig er det ikke annet enn plusser ved å stille opp.

- Hva tror du at du kan lære ved å stille opp?

- Det er mye av det rundt. Nerver. Kontrollere ting som du ikke er så vant med i mindre stevner. Selskapet du møter er de beste i verden. Det er de beste som er med. Det blir litt hele pakken med å ta steget fra en grei løper til verdenstoppen?

- Hva gjør du etter VM?

- Da har jeg lyst til å løpe en rask 1500 meter. Jeg mener selv at jeg kunne ha kommet til VM på 1500 meter også om jeg hadde prøvd. Men det var U20-EM som var årets mål, og derfor ble det slik denne sesongen.

(©NTB)