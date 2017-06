LIVERPOOL NESTE? Det egyptiske nettstedet Yallakora melder torsdag at Liverpool har lagt inn et nytt bud på AS Romas kantspiller Mohamed Salah. Det nye budet skal ifølge nettstedet ligge på rundt 36 millioner pund. Britiske medier meldte for to uker siden at Roma avslo Liverpools første bud. Salah scoret 15 mål og leverte 11 målgivende pasninger i Serie A forrige sesong. Foto: Andreas Solaro (AFP)

Vi følger overgangsvinduet minutt for minutt fra 08.00 til 23.00 hver dag.