Liverpool sier unnskyld til Southampton

Liverpool går offisielt ut og ber ligarival Southampton om unnskyldning i forbindelse med interessen for stopperen Virgil van Dijk.

Southampton anmodet nylig ledelsen i Premier League om å etterforske Liverpools fremgangsmåte i jakten på midtstopper Virgil van Dijk. Onsdag la Liverpool ut følgende beskjed på eget nettsted :

#LFC have released a statement apologising to #SaintsFC "for any misunderstanding" regarding Virgil Van Dijk & have "ended any interest" pic.twitter.com/p7E1NaNVkj — Simon Peach (@SimonPeach) June 7, 2017

- Liverpool FC ønsker å si unnskyld til Southamptons eier, styre og fans rundt eventuelle misforståelser rundt Virgil van Dijk. Vi respekterer Southamptons posisjon i saken, og vi kan bekrefte at vi ikke lenger har noen interesse i å signere spilleren, heter det i uttalelsen.

I understand high-levels talks between #LFC & #SaintsFC were held today - remarkably, it was the first time they had spoken this summer — Simon Peach (@SimonPeach) June 7, 2017

Ifølge journalisten Simon Peach, som jobber for Press Association, så skal møter mellom Liverpool og Southampton ha funnet sted onsdag.

På sosiale medier raser Liverpool-legenden Jamie Carragher over hvordan gamleklubben har oppført seg.

FFS! Only person at Liverpool who should apologise is the person who fed the story he wanted to come to LFC when no fee had been agreed. https://t.co/wnlhXnqKqQ — Jamie Carragher (@Carra23) June 7, 2017

- Helvete.. den eneste personen fra Liverpool som burde beklage seg er den som delte historien om at Van Dijk ønsket å komme til Liverpool før klubbene hadde blitt enige om en salgssum, tordnet Carragher på sin Twitter-konto.

Tidligere denne uken ble Liverpool koblet med en overgang som hadde oversteget verdensrekorden for en forsvarspiller. Van Dijk selv skal ha foretrukket en overgang til Liverpool, skrev britisk presse.

Siden kom det frem at Southampton ikke var spesielt fornøyd med hvordan Liverpool hadde gått frem med sitt forøsk på å sikre seg nederlenderen.

