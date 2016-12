Liverpool smadret Stoke på hjemmebane

Foto: Darren Staples (Reuters)

Satte inn Liverpools andre scoring.

LIVERPOOL - STOKE 4-1

Det har vært en tøff uke for Roberto Firmino som søndag ble tatt for fyllekjøring. Likevel kunne han og Liverpool feire en meget imponerende 4-1-seier mot Stoke.

Stoke tok ledelsen, men brasilianeren hamret inn ledermålet like før pause etter at Adam Lallana hadde utlignet. I andre omgang bidro Giannelli Imbula med et selvmål før Daniel Sturridge fastsatte sluttresultatet.

- Jeg vil ikke snakke så mye om situasjonen hans, men han fortjente scoringen. Han spilte virkelig godt. Han hadde det ikke enkelt på banen, men han er alltid viktig for oss, sa Liverpool-trener Jürgen Klopp etter kampen ifølge The Independent.

Sturridge fikk også æren av å være den scoret Liverpools ligamål nummer 100 under Jürgen Klopp.

Stoke startet riktignok best og scoret allerede etter 12 minutter ved Jonathan Walters. Likevel ville det seg ikke for Mark Hughes' menn som nå befinner seg på 13. plass i Premier League.

Liverpool, på sin side, gjentar andreplassen og ligger fortsatt seks poeng bak den suverene serielederen Chelsea. Manchester City og Arsenal ligger på de neste plassene med ett og tre poeng opp til Jürgen Klopps menn.

Sjokkåpningen før sambatakter



Liverpool startet kampen best på Anfield, man fikk ikke lønn for sin tidlige dominanse. Et Stoke-lag som gikk tilbake til gamle kunster passet like gjerne på å sjokkere hjemmesupporterne.

Med høye baller mot fyrtårnet Peter Crouch og og arbeidsjernet Jonathan Walters så var det bortelaget som skulle sjokkere i det 12. minutt. Erik Pieters fant Walters på første stolpe og han stanget bortelaget i førignen.

Kun et åar minutter senere var Stoke frempå igjen, og denne gangen var det Joe Allen som fikk muligheten til å avslutte. Simon Mignolet var kjapt nede og fikk avverget.

Liverpool jobbet seg sakte, men sikkert inn igjen i kampen og etter 25 minutter burde Roberto Firmino ha utlignet. han fikk stå alene inne i boksen og avslutte, men Crouch reddet på streken.

De røde fortsatte sitt voldsomme press og i det 35. minutt skulle Adam Lallana endelig få hull på byllen. For etter å ha knotet seg vei igjennom et tettpakket Stoke-forsvar så avslutet han lavt i keeper Lee Grants nærmeste hjørne, og sendte Anfield til himmels.

Hjemmelaget hadde fått blod på tann og Lallana hadde funnet frem danseskoene. Bare minutter etter la han herlig ut til Firmino som burde ha gitt Liverpool ledelsen.

Brasilianeren passet like gjerne på å gjøre opp for seg like før pause. James Milner fant Firmino på ny og etter å ha sett ballen smelle i stolpen to ganger, rullet den over streken og Firmino kunne feire.

Sadio Mané var nære på å gi Liverpool en tomålsledelse på overtid, men måtte se sin avslutning seile utenfor Grants mål. Dermed ledet Liverpool 2-1 til pause.

En som virkelig ikke imponerte for Stoke var midtstopper Bruno Martins Indi og TV 2-ekspert Erik Thorstvedt holdt ikke igjen i sin kritikk av den nederlandske forsvarsspilleren.

- Jeg forstår ikke hva han holder på med! Det han gjør er så rart. Enten så spiller de et veldig vanskelig system som ikke jeg forstår eller så er han utrolig upolitelig. Det må være et mareritt å spille med ham, tordnet det fra den tidligere Tottenham-keeperen i pausen.

Hjemmelaget viser muskler



Begge lag slet veldig med å finne veien til de store sjansene, men jo mer Stoke gikk i angrep, jo større sjanser ble for hjemmelaget til å legge på ledelsen.

I det 60. minutt fant Jordan Henderson en veldig ensom Divock Origi på venstrekanten. Han slo et godt innlegg mot Mané, men Giannelli Imbula fikk den uhøytidelige æren med å sette ballen i eget mål.

Kun minuttet etter var senegaleseren frempå igjen, men nok en gang smøg ballen seg like utenfor Stokes mål for Liverpools nummer 19.

Liverpool fortsatte å angripe, og i det 66. minutt kunne Nathaniel Clyne ha fått en scoring da et innlegg falt hele veien til han på bakerste. Dessverre for Liverpool-backen reagerte han ikke raskt nok og headingen ble for svak.

I det 70. minutt gjorde Ryan Shawcross en kjempeblemme da han spilte ballen blind tilbake på egen keeper. Der stod nemlig Daniel Sturridge og snappet opp pasningen, rundet keeper Grant og la ballen enkelt i det åpne buret.

Ibrahim Afellay gjorde sin retur for Stoke etter et lang skadeavbrekk og i det 78. minutt var han kun centimetre fra å gjøre returen enda mer hjertelig. Hans langskudd smøg seg like over tverleggeren.

Flere scoringer skulle det ikke bli på Anfield denne kvelden. Det ble en gledelig kveld for alle med hjertet i rødt, og sikkert en enda mer spesiell kveld for Roberto Firmino.