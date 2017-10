Liverpool snublet mot Newcastle

Newcastle slo tilbake etter at Liverpool tok ledelsen.

NEWCASTLE - LIVERPOOL 1-1

Det ble nok en frustrerende aften for Liverpool etter at det kun ble 1-1 borte mot Newcastle søndag kveld. Coutinho gav bortelaget ledelsen, før Joselu utlignet like før første omgang var ferdigspilt.

Dagens uavgjort betyr at de rødkledde nå har sluppet inn mål i syv strake kamper. Man må helt tilbake til 4-0-seieren over Arsenal 27. august sist Liverpool gikk av banen uten å slippe inn mål.

Daniel Sturridge startet kampen for Liverpool på bekostning av Roberto Firmino. Han hadde flere muligheter til å sikre Liverpool alle de tre poengene, men maktet ikke å finne veien til nettet. Det imponerte ikke legenden Alan Shearer nevneverdig.

- Dersom han ønsker å startet regelmessig for dette laget, så må han begynne å sette sjansene sine, sa Alan Shearer på BBC Radio 5 Live.

Kort tid senere så kom Shearer igjen med kritikk av England-spissen.

- Sadio Mané og Daniel Sturridge har ikke gjort mye ut av seg her. De har hatt en eller to halvsjanser, men de har ikke gjort nok. Sturridge ser ikke ut som han er i form, sa Shearer.

1-1 betyr at Liverpool går inn i landslagspausen på syvendeplass. Deres neste kamp er derbyet mot Manchester United, hjemme på Anfield. Den kan fort vise seg å bli livsviktig for Jürgen Klopps menn.

- Jeg er skuffet, frustrert og hva enn du ønsker å kalle det. Borte mot Newcastle er et vanskelig sted å komme. Vi scoret et flott mål og skapte flotte sjanser. Vi skyter ballen over på åpent mål. Vi skaper fem-seks fantastiske sjanser, og vanligvis scorer vi dem. Jeg så ikke mer enn én sjanse til Newcastle, sa Liverpool-trener Jürgen Klopp til BBC.

Newcastle, på sin side, blir værende på 9. plass etter de første syv serierundene. Rafael Benítez' menn har sikret seg ti poeng på de første syv kampene denne sesongen.

- Vi kan ikke være fornøyde med ett poeng på hjemmebane, men mot et lag som Liverpool, som skaper så mye sjanser, så må du være litt fornøyd. Måten spillerne jobber, takler og prøver å vinne alle ballene på var fantastisk, sa Newcastle-trener Rafael Benítez til BBC.

Coutinho lader foten



Det var Liverpool somn skulle komme best i gang på St. James' Park denne søndagen, og allerede etter kvarteret spilt ville de rødkledde ha et straffespark.

Daniel Sturridge hamret ballen i Jamaal Lascelles som så ut til å stoppe ballen med armen. Reprisene viste at ballen traff Newcastle-spillerens arm, men etter at han hadde stoppet forsøket med låret.

Liverpool dundret på, og etter 23 minutter var det nesten absurd at Jürgen Klopps menn ikke klarte å ta ledelsen. Sturridge fikk nemlig vippet en corner mot stolpen, før ballen ble spilt inn foran mål igjen.

Der bommet Dejan Lovren på ballen på åpent mål, før kroaten på ny fikk sjansen. Da stod det en Newcastle-spiller på streken og klarerte, før Manés forsøk seilet utenfor Newcastle-målet.

Kun seks senere skulle Coutinho vise hvorfor han er så livsviktig for Liverpool. Etter å ha beveget seg noen meter innover hamret den brasilianske trollmann ballen i mål. En magisk scoring av Liverpools nummer ti.

Men slik som tidligere handler mye av Liverpools problemer om det som skjer i de bakre rekker. I det 36. minutt hadde Lovren og Joel Matip åpnet opp et hav av bakgrunn.

Det utnyttet Joselu perfekt, og Jonjo Shelveys pasning var perfekt. Matip halset tilbake og fikk taklet tidsnok, men ballen spratt tilbake i foten på Joselu og rullet inn i det åpne buret bak Simon Mignolet. En absurd scoring for hjemmelaget.

Dermed kunne de to lagene gå til pause på stillingen 1-1 etter de første 45 minuttene.

Liverpool stanger



Ciaran Clarks sparket hull i lufta og gav Sturridge en kjempesjanse i det 50. minutt. Keeper Rob Elliott var kjapt nede og fikk avverget, før Mohamed Salah sendte ballen høyt over mål.

Det skulle vise seg å være en meget frustrerende kveld på jobben for Sturridge som gang etter gang ble avvinket for offside. Etter 70 minutter spilt ble han også byttet ut til fordel for Roberto Firmino.

I det 84. minutt var Dominic Solanke nære på å bli den store helten da han var først på et innlegg fra venstre. Dessverre for han og Liverpool suste ballen utenfor Elliotts lengste stolpe.

I det 89. minutt fikk Alberto Moreno virdd et innlegg inn i boksen, og Alex Oxlade-Chamberlain fikk hodet på ballen. Dessverre for de rødkledde suste ballen over mål.

I det 92. minutt kunne innbytter Mohamed Diamé blitt den store helten da ballen plutselig falt ned til han etter en corner. Avslutningen hans ble såvidt blokkert av en Liverpool-forsvar, og Mignolet hadde ingen problemer med å stoppe skuddet.

Liverpool trykket på for å finne den forløsende scoringen, men det ville seg rett og slett ikke for Jürgen Klopps menn denne søndagskvelden.

Newcastle, på sin side, kan juble over et viktig poeng mot et av ligaens sterkeste lag. En god oppvisning fra Rafael Benítez' menn. Det endte 1-1 på St. James' Park.

