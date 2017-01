Liverpool ute av FA-cupen etter Wolves-sjokk

ANNONSE

LIVERPOOL - WOLVERHAMPTON 1-2

Den første cupbomben i FA-cupens fjerde runde smalt på Anfield da Wolverhampton sjokkerte Liverpool og vant 2-1. Richard Stearman scoret før minutter var spilt, før Andreas Weimann doblet ledelsen like før pause. Divock Origi reduserte for Liverpool like før slutt.

Resultatet fullfører mareritt-uka for Liverpool som røk ut i ligacupens semifinale etter å ha tapt 0-1 hjemme mot Southampton. Det betyr at Jürgen Klopps menn kun har én seier på seks kamper i 2017. Den kom borte mot Plymouth i FA-cupens tredje runde.

- Vi tok kampen seriøst, men det er ikke første gangen vi taper en kamp, dessverre. Vi prøvde å endre på et par ting. Ting var bra mot Southampton, men vi tapte, sa Jürgen Klopp til BT Sport etter dagens tap.

Liverpool startet kampen med flere unggutter, hvilket England-legenden Gary Lineker så på som undervurdering av kvaliteten i engelsk fotball.

Don't get Klopp playing his reserves with no European football. Shows a lack of knowledge of the depth in English football and respect. — Gary Lineker (@GaryLineker) January 28, 2017

- Jeg skjønner ikke hvorfor Klopp bruker ungguttene når de ikke har europeisk fotball å tenke på. Viser manglende respekt og forståelse for dybden i engelsk fotball, skriver Lineker på sin Twitter-konto.

Likevel kan Liverpool nå fokusere på Premier League, der de innehar fjerdeplassen, etter å ha røket ut av begge de engelske cupene. Paul Lambert og hans Wolves venter i spenningen på å finne ut motstanderne i FA-cupens femte runde.

50 sekunder



Liverpools mareritt startet allerede 50 sekunder inn i kampen da Richard Stearman fikk vandre umarkert inn i boksen på et frispark. Lånesoldaten fra Fulham fikk satt pannebrasken mot ballen og en utspilt Loris Karius kunne lite gjøre.

- Hva er det som skjer med Liverpool i 2017? sa Jørgen Klem i TV 2s kommentatorboks da gjestene fra Championship sjokkerte Anfield under minuttet inn i kampen.

Scoringen gjorde at kampen fort kom inn i gjestenes spor. Liverpool kjempet og kjempet, men Paul Lamberts menn hadde tydelig satt seg en mål om å kontre så fort muligheten bød seg.

I det tiende minutt fikk Hélder Costa et hav av rom og suste mot Liverpool-målet fra egen boks. Situasjonen kunne fort minnet om Diego Maradona mot England i VM i 1986 der han vridde og vendte vekk spiller etter spiller.

Heldigvis for hjemmelaget på Anfield så nektet unggutten Ben Woodburn å gi opp, og forstyrret Costa nok i skuddøyeblikket til at Liverpool slapp med skrekken.

Hjemmelaget forsøkte å mobilsere et angrep, og trykket på. Likevel var Wolves gode og strukturerte i sitt forsvar, med to dynamoer på kontringene i Andreas Weimann og Hélder Costa.

Duoen skulle vise seg på ny like før pause da Liverpool sendte altfor mange spillere frem. Costa fikk, på ny, gå og gå innover i banen og slapp ballen perfekt igjennom til Weimann.

Den tidligere Aston Villa-spilleren rakk ballen før Karius rakk å klarere og hadde en enkel jobb med å geleide ballen i det åpne målet. Cupbomben nærmet seg et faktum på Anfield.

- Liverpool blir jo kontret i hjel, sa Klem i TV 2-boksen da et lamslått Anfield på ny måtte se gjestene fra Wolverhampton feire scoring.

Lagene gikk til pause på stillingen 0-2, og Paul Lambert så ut til til å kunne glede seg over et fantastisk resultat over Jürgen Klopp og hans Liverpool.

Stormløp



Hjemmelaget svarte med å sette innpå Coutinho i andre omgang i håp om å kunne slå tilbake mot Wolverhampton. Det resulterte i et tidlig press på gjestenes mål på Anfield.

Roberto Firmino virket mye mer spillesugen i den andre omgangen og fant mye rom inne i Wolves-boksen. Likevel fortsatte Lamberts menn sin struktur, og stoppet Liverpools press.

Etter timen spilt fikk Coutinho sitt første skudd på mål. Dessverre for Liverpool var skuddet veikt og Harry Burgoyne hadde ingen problemer med å holde ballen.

Etter 72. minutter ble Woodburn lagt i bakken, og flere på Anfield mente det var et klart straffespark. Dommer Craig Pawson var kjapp til å markere at spillet gikk videre.

Liverpool kastet innpå Daniel Sturridge også i håp om å finne en redusering, og den engelske landslagsspilleren testet Burgoyne etter 75. minutter.

Wolverhampton satset på kontringer der innbytter, og tidligere Viking-spiller, Jon Dadi Bödvarsson var spesielt fremtrende. I det 81. minutt var islendingen nære ved å sette inn 3-0, men Karius var kjapt ute og fikk avverget.

- Dette er håpløst, rett og slett, sa Jørgen Klem da Divock Origi ikke rakk frem til en pasning i bakrom, hvilket oppsummerte mye av Liverpools prestasjoner denne ettermiddagen.

Helt håpløst skulle det likevel ikke være for i det 86. minutt hamret Divock Origi ballen i mål etter mye klabb og babb rundt i feltet. Dette satte opp et vanvittig stormløp de siste minuttene.

Keeper Burgoyne viste seg som en matchvinner kun minuttet senere da Origi på ny fikk sjansen fra kort hold. Engelskmannen var kjapt nede med en benparade og fikk stoppet den belgiske angriperen.

Flere scoringer skulle det uansett ikke bli, og Wolverhampton kan feire en kjempeseier mot Liverpool. Den første cupbomben i FA-cupens fjerde runde smalt på Anfield.