Lokalavis: Manchester Unted vil tilby David de Gea ny kontrakt

Det går knapt en sommer uten at David de Gea kobles med en overgang fra Manchester United til Real Madrid. Sommeren 2017 ser ikke ut til å bli unntaket.

Real Madrid skal være klar til å by på De Gea igjen, og håper både engelske og spanske medier har hevdet at Real Madrid-presidenten selv, Florentino Pérez, har engasjert seg i overgangen.

Manchester United har uansett ikke gitt opp kampen, skal vi tro lokalavisen Manchester Evening News. De hevder nemlig at United nå gjør klar en ny langtidskontrakt, med en solid lønnsøkning, for sine spanske stjernekeeper.

De Gea har kontrakt ut 2018/2019-sesongen, og United har også en opsjon der de kan forlenge kontrakten med ytterligere ett år, men skal nå ønske å fjerne all tvil rundt spanjolen.

Avisen spekulerer i om United kan være villige til å betale rundt 200.000 pund i uka (ca 1.9 millioner norske kroner), hvilket vil gjøre De Gea til en av Uniteds absolutt best betalte.

Madrids forsøk på å sikre seg United-keeperen kommer to år etter fiaskoen der United og Madrid ikke rakk å levere inn dokumentasjonen tidsnok på overgangsvinduets siste dag i august 2015.

Den gangen ble United og Madrid enige om De Geas overgang til den spanske hovedstaden, mens United skulle få nåværende Madrid-keeper, Keylor Navas, i retur.

Manchester Evening News hevder at United denne gangen har gjort det klinkende klart at dersom Madrid vil ha De Gea, så må de overgå de ca 370 millioner kronene Juventus betalte Parma i 2001 da de hentet Gianluigi Buffon. Dette er fortsatt den største overgangssummen betalt for en keeper noensinne.

United bil nok uansett håpe at deres finansielle krefter, og mulig Champions League-spill til neste sesong, kan være med på å holde De Gea i den røde delen av Manchester.