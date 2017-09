Louis van Gaal til angrep på Manchester United: - Gikk bak ryggen min

Den legendariske nederlenderen følte seg ydmyket.

Louis van Gaal fikk kun to sesonger i Manchester United før han fikk sparken. Under 24 timer etter at han vant FA-cupen med de rødkledde i 2016 ble det klart at han hadde fått sparken.

Til engelske The Mirror forteller den nederlandske 66-åringen at han følte seg ydmyket av måten han ble behandlet på i United.

- United festet repet rundt halsen min, og jeg ble hengt i offentligheten. Presset var enormt med repet rundt halsen, og de gikk bak ryggen på meg, sier Van Gaal til avisen, som tror klubben lenge hadde bestemt at José Mourinho skulle bli hans erstatter.

- Jeg tror det var satt opp som en film, og at de hadde gått bak ryggen min fra januar (2016). Min kone, Truus, fortalte meg at styrets holdning hadde endret seg. Kvinner har denne intuisjonen, de kan lukte dette, sier Van Gaal.

Kjedelig



Van Gaal ble kritisert for å spille en kjedelig form for fotball, og slet med å vinne over Uniteds supportere. Til tross for seieren i FA-cupen fikk han ikke fornyet tillit etter å ha havnet utenfor topp fire, hvilket ville gitt Champions League.

Flere av Uniteds tidligere spillere, blant annet Paul Scholes og Gary Neville, var ute i media og kritiserte Van Gaal i media. Dette sammenfalt også med at Mourinho fikk sparken i Chelsea, tror nederlenderen.

ERSTATTEREN: José Mourinho tok over Manchester United etter Louis van Gaal.

- Plutselig begynte tidligere spillere å plapre til media om at vi spilte kjedelig fotball, og det at Mourinho fikk sparken gjorde det veldig attraktivt å rakke ned på meg, sier Van Gaal, som også sier han forstår valget av Mourinho som hans erstatter.

- Jeg ønsket ikke å bli i United i mer enn to år, men de ville jeg skulle bli i tre. Plutselig stod Mourinho fri da jeg var halvveis igjennom min kontrakt, og jeg visste at United ønsket ham en dag.





Hver eneste penny



Likevel visste Van Gaal, som tidligere har trent stormakter som Barcelona og Bayern München, lite om det som foregikk rundt han.

- Klubben fortalte meg om dette etter at det hadde lekket til pressen, og det var den største skuffelsen i mitt liv. United snakket aldri med meg om dette. Dersom de hadde kommet til meg med en Mourinho-plan, så kunne jeg ha sagt «OK, da kjører vi på i seks måneder, vi gjennomfører våre forpliktelser ovenfor hverandre og laget, og så tar Mourinho over, sier Van Gaal.

Uniteds evne til å ikke ta ting ansikt til ansikt med Van Gaal skal ikke ha gått ustraffet hen, skal vi tro nederlenderen.

- De kunne ha spart seg for å betale det siste året av lønna mi om de hadde gjort det slik. Men etter det som skjedde tvang jeg dem til å betale meg hver eneste lille penny, sa Van Gaal.

Etter jobben i Manchester United har Van Gaal stått uten jobb. Han har blitt koblet med landslagsjobber både i Nederland og Belgia, men har så langt ikke vært å se på trenerbenken siden exiten fra de rødkledde fra Manchester.