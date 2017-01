Lørdagens Premier League-rykter

ANNONSE

Manchester Uniteds jakt på den franske superstjernen Antoine Griezmann kommer fort til å bli årets store overgangssaga. Likevel melder SkySports' Guillem Balague at Atlético Madrid-angriperen enda ikke har bestemt seg for en overgang til England. Likevel bekrefter han at han er ønsket på Old Trafford.

Manchester United skal også ha sett seg ut danske Kasper Dolberg fra Ajax. The Mirror skriver at også tyske Borussia Dortmund er meget interesserte i den danske angriperen.

Dimitri Payet er en annen det er knyttet mye spenning rundt dette vinduet. SkySports melder at Marseille har gitt opp kampen om den elegante midtbanemannen. De møter motstand hos L'Équipe i Frankrike som mener at West Ham-spilleren fortsatt kan bli å finne i Ligue 1 om kort tid.

West Ham kan likevel se frem til en mulig overgang for den italienske landslagsspilleren Andrea Ranocchia. TuttoMercatoWeb i Italia melder nemlig at London-klubben har satt inn støtet for å lure Inter-forsvareren til England.

TuttoMercatoWeb melder også at Arsenal følger tett med på utviklingen rundt Carlos Bacca. AC Milan skal, ifølge TuttoMercatoWeb, ønske at colombianeren blir i klubben til sommeren. Likevel skal de ikke ha utleukket et salg av spissen allerede denne vinteren.

Daily Express skriver at Manchester City allerede er i gang med å gjenoppbygge forsvaret sitt. Pep Guardiola skal ha pekt seg ut stjerneskuddet Benjamin Henrichs fra Bayer Leverkusen til å styrke backplassen sin. Unggutten har kontrakt med den tyske storklubben til 2020.

To som kan forlate Manchester City snart er David Silva og Samir Nasri, skriver The Sun. De to stjernene skal nemlig være av interesse for kinesiske Hebei Fortune, som trenes av tidligere City-manager Manuel Pellegrini.

Burnley skal stå klare til å knuse sin overgangsrekord for å sikre seg Robbie Brady fra Norwich, skriver Daily Mail. Sean Dyche skal stå klar med rundt 135 millioner for å sikre seg den irske landslagsspilleren.

West Bromwich, som nylig solgte Saido Berahino til Stoke, skal være interesserte i Odion Ighalo fra Watford. De skal ha fått beskjed om at nigerianeren kommer til å koste mer enn 180 millioner kroner, skriver Daily Mirror.