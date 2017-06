Lørdagens Premier League-rykter

ANNONSE

Det kan gå mot en lykkelig slutt for Liverpool i deres jakt på Mohamed Salah. Nå melder nemlig den italienske italienske Il Messaggero at Roma allerede har sett seg ut Florian Thauvin fra Marseille som hans erstatter. Skulle så være tilfelle antyder det at den italienske gjør seg klare for en fremtid uten sin egyptiske angrepsstjerne.

Liverpool skal også holde et øye med vingen Gelson Martins fra Sporting Club i Portugal. Den portugisiske avisen O Jogo skriver uansett at Jürgen Klopp må belage seg på konkurranse fra Manchester United i kampen om 22-åringens signatur. Martins har en utkjøpsklausul på svimlende 46,5 millioner pund (rundt 503 millioner kroner).

Manchester United skal endelig se ut til å ha fått kloa i svenske Victor Lindelöf. Fotbollskanalen i Sverige mener nemlig å vite at United og Lindelöfs klubb, Benfica, nærmer seg en avtale verdt 45 millioner euro (rundt 430 millioner kroner) pluss bonuser.

En annen José Mourinho virker å være interessert i er James Rodríguez fra Real Madrid. The Mirror skriver at Manchester United fortsatt jager den colombianske superstjerne, og får tett følge av Arsenal i jakten på hans signatur. Uansett skal Paris Saint-Germain være den klubben som er nærmest Rodríguez' underskrft, skal vi tro den engelske avisen.

Antonio Conte skal være veldig interessert i å hente Alex Sandro fra gamleklubben Juventus. Skulle en slik overgang i orden må Chelsea betale svimlende 52 millioner pund (rundt 563 millioner kroner) for den brasilianske venstrebacken, melder London Evening Standard.

Det kan gå mot en ny keeper i Everton, og Ronald Koeman skal være veldig interessert i Jordan Pickford. 23-åringen, som rykket ned med Sunderland, skal ikke i mot en overgang til Merseyside, men ønsker å ta en avgjørelse etter U21-EM med England, skriver The Mirror.

Manchester City har hentet inn både Bernardo Silva og Ederson dette vinduet, men kan nå også se ut til å måtte selge et par spillere. Til spanske Cadena Cope fortalte Sevilla-president José Castro at han gjerne ønsker å signere både Nolito og Jesús Navas dersom sjansen byr. Det er ventet at City vil be om 12 millioner pund (ca 130 millioner kroner) for Nolito. Navas står uten kontrakt.