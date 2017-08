Lørdagens Premier League-rykter

Argentiner på vei inn dørene hos Tottenham.

Det kan se ut til at Manchester Uniteds jakt på Ivan Perisic er over. Sky Italia hevder nemlig at kroaten har blitt enig med Inter om en ny femårskontrakt. Dermed må José Mourinho nok se andre steder for forsterkninger.

Tottenham sikret seg Davinson Sánchez fredag, men Mauricio Pochettino skal ønske flere spillere. Daily Mirror hevder at Keita Baldé fra Lazio står på ønskelisten, sammen med Pape Cheikh Diop fra Celta Vigo. Også Ross Barkley fra Everton nevnes som en ønsket mann i London.

En spiller som snart kan være klar for Spurs er argentinske Juan Foyth. The Guardian hevder at en overgang er nær for den argentinske unggutten som spiller i Estudiantes.

Crystal Palace ønsker å sikre seg Oliver Burke fra RB Leipzig. Det bekreftet Palace-trener Frank de Boer under fredagens pressekonfereanse, skriver SkySports.

Le10Sport i Frankrike hevder å vite at Liverpool allerede ser på erstattere dersom Coutinho skulle forsvinne til Barcelona. En av de det skal snakkes varmest om er Julian Draxler fra PSG, hevder avisen.

Overgangsvinduet har vært tøffe mot Chelsea, og det ser ikke ut til å bli bedre. London Evening Standard hevder nemlig at Chelsea må ut med et «tullete tilbud» skulle de klare å sikre seg Cédric fra Southampton.

Eliaquim Mangalas tid i Manchester City kan være over. The Mirror hevder nemlig at Inter ønsker den franske stopperen på lån denne sesongen. En overgang for Mangala skal likevel avhenge av hvorvidt City sikrer seg Jonny Evans fra West Bromwich, skriver The Mirror.

BBC skriver at West Bromwich er interesserte i å sikre seg Mamadou Sakho. Den franske stopperens tid i Liverpool ser ut til å være over, men skulle Tony Pulis sikre seg Sakho må han fort bla opp 30 millioner pund (ca 308 millioner kroner).

En signering som ikke har hatt hellet med seg er Paulinho i Barcelona.