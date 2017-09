Lørdagens Premier League-rykter

Nærmer seg Atlético-retur for superspissen.

Det ble ingen overgang til Manchester City denne sommeren for Alexis Sánchez. Det er ikke nødvendigvis slutten på visa, skal man tro City-sjef Pep Guardiola. Under pressekonferansen før lørdagens storoppgjør mot Liverpool var katalaneren åpen om sin interesse for Arsenals chilenske superstjerne. Han passet også på å understreke at «vi får se i fremtiden» om Sánchez kan være aktuell. Hans kontrakt med London-klubben går ut neste sommer.

Daily Star mener å vite at Thomas Lemar kan være på vei inn dørene på Emirates Stadium. Overgangen fra Monaco til Arsenal gikk i vasken i januar, men den engelske avisen hevder at Wengers klubb står klare til å by 92 millioner pund (rundt 937 millioner kroner) for den franske angrepsspilleren.

Arsenal skal også ha lagt sitt elsk på den tyrkiske 15-åringen Ferhat Cogalan, melder TuttoMercatoWeb. Valencia-unggutten skal også være i søkelyset til storklubber som Real Madrid, AC Milan og Bayern München, skriver den italienske nettsiden.

Manchester Uniteds jakt på Ivan Perisic er tilsynelatende over. Denne helgen kom nemlig den offisielle meldingen fra Inters hjemmeside om at kroaten har signert en ny avtale. Den nye kontrakten binder 29-åringen til Milano-klubben til 2022.

Skal man tro Daily Express kan det endelig gå mot en løsning på Diego Costa-sagaen. De hevder at Atlético Madrid har sendt representanter til London i håp om endelig sikre en avtale for Chelsea-spissen. Costas tidligere klubb skal stå klare til å legge 35 millioner euro (rundt 327 millioner kroner) på bordet for å hente tilbake spissen.

En annen overgang som rant ut i sanden denne sommeren var Jonny Evans fra West Bromwich til Manchester City. 29-åringen, som også var av interesse for Leicester, skal nå bli tilbudt en ny kontrakt i West Bromwich, hevder Daily Mail.