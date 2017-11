Lørdagens Premier League-rykter

De hvitkledde fra Madrid skal ha bitt seg merke i Tottenhams nummer 20 etter filleristingen på Wembley.

Dele Alli scoret to ganger da Tottenham knuste Real Madrid 3-1 på Wembley i Champions League. Nå skriver den spanske storavisen Marca at de hvitkledde fra Santiago Bernabéu følger nøye med på Alli. Han skal være et av navnene de har på blokka, selv om klubben frykter at de må møte Spurs-direktør Daniel Levy rundt forhandlingsbordet nok en gang, skriver avisen.

Sist sommer var Alexis Sánchez nær en overgang til Manchester City, før det hele rant ut i sanden. Likevel utelukket ikke City-trener Pep Guardiola et nytt fremstøt på Arsenal-stjernen i januar, under pressekonferansen på fredag, rapporterer Daily Mail. Sánchez står, som kjent, uten kontrakt sommeren 2018.

Arsenal, på sin side, skal visstnok følge meget tett med på paraguayaneren Miguel Almirón. 23-åringen, som til daglig spiller i Atlanta United i USA, skal også være ønsket av Newcastle og Inter, hevder CalcioMercato.

Samme kilde skriver også at Manchester City skal være interesserte i Emre Can fra Liverpool. Han skal tidligere ha vært aktuell for Juventus, men den italienske storklubben frykter nå at City har meldt sin interesse, skriver CalcioMercato. Tyskerens kontrakt med Liverpool går ut sommeren 2018.

En av spillerne det ryktes mest om i Premier League er Coutinho. Sist sommer ledet til fleste ryktene til interesse fra Barcelona, men nå melder avisen Mundo Deportivo at Real Madrid skal ha meldt seg på i kampen om Liverpool-stjerna. Madrid skal likevel ikke ønske å signere han i januar, slik det er ventet at Barcelona vil forsøke, skriver avisen.

Den tyske avisen BILD har intervjuet Dayot Upamecano rundt interesse fra storklubber. De hevder at lag som Manchester United, Liverpool og AC Milan følger midtstopperen tett. Selv har han uttrykt at han setter stor pris på interessen, men at han er fokusert på det videre arbeidet i sin nåværende klubb, RB Leipzig.

Claude Puel og Hatem Ben Arfa var en fryktinngytende duo da førstnevnte trente sistnevnte i Nice. Siden har ikke ting gått helt veien for Ben Arfa. Under fredagens pressekonferanse utelukket ikke Leicester-trener Puel at han kanskje vil gjøre et fremstøt for å sikre seg Ben Arfa. 30-åringen spiller til daglig i storklubben Paris Saint-German.

