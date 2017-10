LSKs kvinner avanserte i mesterligaen

Senket danske motstand.

Scoringer av Marte Berget, Isabelle Bachor og Emilie Haavi gjør at LSK kvinner er klar for åttedelsfinale i mesterligaen i fotball etter 3-1 over Brøndby.

Etter 0-0 på hjemmebane i den første kampen var ikke LSKs utgangspunkt det aller beste, men det tok ikke mer enn sju minutter før Marte Berget sendte laget i ledelsen på bortebane. 14 minutter senere var det Isabelle Bachor sin tur, og dermed sto det 2-0 før halve 1. omgang var spilt.

Målet til Bachor var et nydelig skudd på halv volley fra rundt 16-17 meter. Bachor var også involvert i den første scoringen. Da ble hennes rufsete avslutning snappet opp av Marte Berget, som fikk ballen inn nede ved stolperoten.

Skoleeksempel

LSK-jentene gjorde en meget god figur 1. omgang, og spillet ble nærmest kategorisert som et skoleeksempel på hvordan man skal opptre på bortebane i internasjonale oppgjør.

Laget, som for anledningen spilte i helhvite bortedrakter, lå med to kompakte forsvarslinjer og slapp danskene til bare ved to anledninger de første 45 minuttene.

Bare fire minutter var spilt da Brøndby hadde et skudd i tverrliggeren, og senere kom hjemmelaget også alene med LSKs solide sisteskanse Cecilie Fiskerstrand.

Haavi avgjorde

I annen omgang kom Brøndby mer med i kampen, og 14 minutter etter pausen kom reduseringen ved Stine Larsen. Men nærmere kom ikke danskene.

Bare sju minutter senere la Emilie Haavi på til 3-1. Hun snappet ballen inne på Brøndbys banehalvdel, oppdaget at Brøndbys keeper Kathrine Larsen var på bærtur og løftet ballen i mål fra omtrent 40 meter. Det var litt av en scoring for de norske jentene, og plassen i åttedelsfinalen var definitivt sikret.

