Luis Enrique skjelte ut journalist etter ydmykende Barcelona-tap

Det er ikke en del av hverdagen for Barcelona å bli ydmyket slik de gjorde mot Paris Saint-Germain tirsdag kveld. Det franske hovedstadslaget stoppet ikke før de hadde scoret fire, og nedsablet Barcelona med 4-0.

Etter kampen var selvfølgelig kritikken krass mot Barcelona i spansk presse. Flere av de spanske avisene meddelte at dette var av tidenes største ydmykelser i klubbens historie.

MARCA: Katastrofe.

Sport: Kongen abdiserte i prinsens park.

Mundo: PSG kjørte over Barça som ble liggende igjen med livstruende skader. — Petter Veland (@ViasatVeland) February 14, 2017

En av de mediehusene som fikk snakke med Barcelona-treneren etter kampen var TV-kanalen TV 3 i Katalonia.

Fly forbanna



Etter å ha blitt spilt et spørsmål av Jordi Grau, kanalens utsendte, om en taktisk bommert så holdt ikke spanjolen tilbake sitt sinne.

- Jeg synes det å spørre om manglende intensitet i spillet vårt er litt for enkelt, synes ikke du, spurte 46-åringen retorisk før han løftet hånda gestikulerende og fortsatte sin tirade mot journalisten.

Etter å ha påpekt at han påtar seg hele skylden for ydmykelsen i Frankrike var det nemlig Jordi Grau selv som skulle få høre det fra den tidligere Barcelona-midtbanesjefen.

- Jeg påtar meg skylden, men jeg håper virkelig at jeg behandles likt når vi vinner også. Når det kommer til måten jeg behandles på personlig i intervjuer, så håper jeg virkelig at du tar den samme tonen til meg når vi vinner også, sa Luis Enrique før han stormet unna.

Problemene skal likevel ikke ha vært helt over mellom de to. For etter at kameraene skal ha gått i svart, så skal rullgardinene angivelig ha gått ned for Luis Enrique også.

Mistillit



Spansk presse melder nemlig at ikke bare fortsatte han sitt dårlige humør, han skal angivelig ha forsøkt å gå etter Grau. Avisen Sport melder at tre mann måtte holde tilbake Barcelona-treneren etter intervjuet.

- Ikke rør meg! Ikke rør meg! Bruk den tonen til meg en gang til, skal Luis Enrique ha hylt mot Grau mens tre mann skal ha holdt han igjen.

Det hører med til historien at den spanske radiokanalen Cadena Cope meldte samme kveld at det nå går mot slutten på Luis Enriques epoke som Barcelona-trener.

Ifølge radiokanalen skal spilleren ha mistet troen på sin trener, og mener at han ikke er rett man til å få dem ut av den krisen de nå opplever. Videre melder radiokanalen at spillerne uansett tror han forsvinner til sommeren.

Det stormer mye rundt Luis Enrique om dagen enten det er å føle seg ertet av journalister eller mistillit hos spillerne.