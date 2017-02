Lukaku og Gueye ødela Moyes' Goodison Park-retur

ANNONSE

EVERTON - SUNDERLAND 2-0

Idrissa Gueyes og Romelu Lukaku stod for målene da Everton beseiret Sunderland 2-0 lørdag ettermiddag. Dermed ble det ingen lykkelig retur til Goodison Park for David Moyes denne gangen.

Everton var det klart bedre laget i kampen, og burde kanskje hatt en scoring eller to til. Ronald Koeman vil uansett ikke klage over det hans gutter viste denne lørdagen.

Likevel kan det nederlandske treneren og hans gutter smile for tre poeng, og blir fortsatt værende på syvendeplass i Premier League. Det er fire poeng opp til Manchester United på plassen over.

For David Moyes og hans Sunderland ser ting fortsatt mørkt ut. De befinner seg på absolutt sisteplass i Premier League, med tre poeng opp til trygg grunn.

Dette er David Moyes' andre tap på Goodison Park som trener for bortelaget. Han tapte også borte mot Everton som trener for Manchester United under 2013/2014-sesongen.

Davies-magi



Den første omgangen skulle i stor grad dreie seg om de blåkledde fra Merseyside, og allerede etter seks minutter kunne Ademola Lookman gitt Everton ledelsen.

For etter et nydelig Everton-angrep endte ballen til slutt opp på venstrekanten hos Leighton Baines. England-backen fikk lagt fint inn og Lookmans avslutning var såpass god at Sunderland-keeper Jordan Pickford nesten glapp ballen over egen mållinje.

Everton hadde stor kontroll på banespillet, men David Moyes' Sunderland virket å være satt ioo for å forsvare seg dypt og kompakt innledningsvis i den første omgangen.

Likevel kom Idrissa Gueye fri ute på venstesiden og fikk testet Pickford med et skudd fra spiss vinkel. Engelskmannen måtte avverge ut til corner for gjestene.

Tom Davies var spesielt toneangivende for hjemmelaget, og Sunderland slet i stor grad med å finne ut av 18-åringen på Evertons midtbane. Det skulle til slutt vise seg å bli viktig for Ronald Koemans gutter.

For i det 40. minutt fant Davies en ensom Seamus Coleman på høyrekanten med en flott crosspasning. Irens innlegg fant Gueye på full fart gjennom boksen. Senegaleseren gjorde ingen feil og hamret ballen i mål.

Everton hadde fått virkelig blod på tann etter Gueyes scoring, og i det 44. minutt testet Ross Barkley skuddfoten fra distanse, men Pickford fikk avverget ut til corner.

Davies var nære på å krone en kjempeomgang like før pause da ballen falt fint til han etter en dårlig klarering. På halvspretten klinket han til, men fant kun stanga bak keeper Pickford. Kun centimetre fra en drømmeavslutning på en flott omgang.

Likevel kunne Davies og Everton smile bredest etter de første 45 minuttene på Goodison Park. Everton ledet 1-0 over Sunderland.

Lukaku våkner



Sunderland så langt vassere ut i starten av den andre omgangen da Lamine Koné fikk ordentlig dreisen på sin heading etter corner. Den stoppet Everton-forsvarer Ashley Williams med hånden. Likevel valgte dommer Stuart Attwell å la spillet gå videre.

Tom Davies fortsatte sin herlige kamp og var hjerte av de fleste offensive bidragene til Everton. Rundt timen spilt stemte det ikke helt for unggutten da han prøvde å tre Coleman igjennom.

I det 70. minutt var det Barkley som var frempå som hovmester. Da Sunderland hadde åpnet seg mer, ble det åpninger for blant annet Kevin Mirallas. Belgierens avslutning fra skrått suste utenfor Pickfords mål.

Tre minutter senere skulle Barkley selv få sjansen etter at Coleman traff han med et godt innlegg. Dessverre fikk ikke Everton-gutten skikkelig dreis i avslutning som endte utenfor.

Everton fortsatte å male på, og kun en vanvittig redning fra Pickford stoppet kraftspissen Romelu Lukaku fra å hamre ballen i mål for vertene kvarteret før slutt.

På den andre siden skulle plutselig Jermain Defoe våkne for alvor. I det 78. minutt fikk engelskmannen den ene sjansen han vanligvis tar. Skuddet fra rundt 16 meter var godt, og traff nedsiden av tverleggeren.

Alle tittet bort på dommer Attwell for et endelig svar på om ballen hadde basert linja, men dommeren vinket spillet videre. Nærmere skulle ikke Sunderland komme.

Der Defoe ikke skulle få en ny sjanse så viste Lukaku seg som det velkjente monsteret på topp. Etter å ha blitt spilt fri så kranglet belgieren seg til en avslutning som overlistet Pickford. Everton ledet 2-0 med kun ti minutter igjen.

Tre minutter før full tid skulle Lukaku spille hovmester da han tredde innbytter Enner Valencia mesterlig igjennom. Ecuadorianerens avslutning ble like mesterlig reddet av Pickford.

Flere sjanser eller mål skulle det ikke bli på Goodison Park denne lørdag. Everton vant 2-0, og heller ikke denne gang ble det en lykkelig retur for David Moyes.