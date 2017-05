ANNONSE

Det sto 1-1 etter ordinær tid og forlengelse, men etter straffer var det Sverige som kunne feire.

Sverige-keeper Henrik Lundqvist stengte buret i straffeslagskonkurransen. Han reddet Canadas fire første straffer (best av fem), og samtidig scoret svenskene på to. Det holdt til gull. Svenskene slapp jubelen løs da landets tiende VM-gull var et faktum. Svenskene hadde aldri før slått forhåndsfavoritten Canada i en VM-finale.

Etter en jevn førsteperiode i tyske Köln, der William Nylander fikk den største sjansen for Sverige og Matt Duchene for Canada, sto det 0-0. I midtperioden var det svenskene som kunne juble for matchens første scoring. Victor Hedman fikk pucken ved blålinjen etter klabb og babb, og Tampa Bay Lightning-backen lempet den mot mål. Pucken passerte flere spillere og snek seg inn mellom beina på Calvin Pickard i Canada-buret, til svenskenes store glede.

Da været Sverige håp om gull.

Jubelen stilnet imidlertid kort tid ut i 3. periode. I overtallsspill fikk Canadas Ryan O'Reilly sjansen, og fra kloss hold kjempet han pucken forbi Sverige- og Rangers-keeper Henrik Lundqvist.

På tampen av perioden måtte Sverige igjen spille i undertall etter en unødvendig utvisning, men tross canadisk press holdt svenskene unna til forlengning.

Canadas Matt Duchene fikk en stor mulighet fra skrått hold kort tid ut i forlengelsen, men Sverige fikk avverget med nød og neppe. Ingen klarte å få pucken i nettet, og dermed var det klart for straffeslagskonkurranse. Der var Sverige altså sterkest.

