Magne Hoseth signerte for Kristiansund

Returnerer til øverste nivå i Norge.

Magne Hoseth har signert for Kristiansund. Det bekrefter klubben på sine offisielle hjemmesider. Det betyr dermed at den legendariske midtbanespilleren er tilbake på øverste nivå i norsk fotball.

Hoseth har den siste tiden vært innom Notodden, der han også har hatt en trenerrolle, men flytter nå tilbake til Nordmøre. Klubben opplyser om at han har signert kontrakt ut sesongen.

- KBK får en erfaren og motivert Magne Hoseth med på laget. Han har nå spilt på et lavere nivå i halvannet år, og kommer til Kristiansund full av motivasjon til å bevise at han fortsatt kan levere blant de aller beste. Fotballkvalitetene til Magne taler for seg selv - vi gleder oss veldig til å få han i gang, sier KBK-trener Christian Michelsen til hjemmesiden.

36-åringen har tidligere vært innom klubber som Molde, Vålerenga, Aalesund, Viking og Stabæk. Han har også et opphold i den danske storklubben FC København.

Han har også vært med å vinne Eliteserien med både Vålerenga og Molde, og har spilt med flagget på brystet 22 ganger.