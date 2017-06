Magnus Carlsen vant i Stavanger

ANNONSE

Magnus Carlsen innledet lynsjakkturneringen i Norway Chess med storspill og seier.

- Jeg kom bra inn i rytmen etter hvert. Det gikk over all forventning. Jeg hadde ikke trodd at jeg skulle vinne så klart, og jeg er veldig fornøyd med å være ubeseiret, sa Carlsen til TV 2.

Triumfen var i boks etter åtte av ni runder. Carlsen slo amerikanske Fabiano Caruana med hvite brikker, og etter partiet ble det klart at ingen kunne ta igjen nordmannen. Carlsen avsluttet med å slå Wesley So i parti ni. Carlsen åpnet dagen med to remis, men slo deretter til med seier mot Anish Giri, Levon Aronian, Sergej Karjakin og Maxime Vachier-Lagrave. Så fulgte en remis mot Vladimir Kramnik, før Carlsen vant neste parti mot Caruana. Carlsen endte til slutt med sterke 7,5 poeng av ni mulige. Aronian og Hikaru Nakamura var nærmest med 5,5.

- En stor bragd. Magnus Carlsen er i form. Det står kjemperespekt av dette, konstaterte Fin Gnatt, Geir Sune Tallaksen Østmoe og Hans Olav Lahlum TV 2s sjakkstudio da seieren var klar.

I sjuende parti ble det remis mot russiske Kramnik.

Seiersrekke

I sjette runde ventet Vachier-Lagrave, og der fortsatte Carlsen (hvite brikker) storspillet fra runde tre, fire og fem. Begge spillerne åpnet solid og tok ikke de store sjansene. Mot slutten av partiet spilte Carlsen mer offensivt, og til slutt knakk han franskmannen.

Carlsen spilte med svarte brikker mot rivalen Sergej Karjakin i femte runde. Carlsen fikk etter hvert overtaket, og til slutt måtte også russeren strekke våpen.

Karjakin er regjerende verdensmester i lynsjakk, noe som gjorde Carlsens prestasjon enda sterkere.

Med hvite brikker ble Levon Aronian slått i fjerde runde. Carlsen fikk en litt bedre start enn armeneren, og etter hvert ble Aronian svært presset på tid. Til slutt måtte han kapitulere.

– Magnus viser klasse der, sa Hans Olav Lahlum da partiet var sikret.

Carlsen fikk tidlig en terrengfordel på brettet med hvite brikker i runde tre, men Anish Giri lot seg ikke stresse nevneverdig i innledningen. Mot slutten gjorde nederlenderen en stor tabbe. Dét utnyttet Carlsen. Nordmannen sikret dagens første seier i tredje runde.

Startnummer tre

I de to første rundene ble det remis for Carlsen.

Med svarte brikker kom Carlsen raskt i gang mot Vishy Anand i annen runde, men motstanderen sto imot. Han klarte likevel ikke å bryte ned Carlsen på offensiven. Dermed endte det med remis, Carlsens andre for dagen.

Carlsen klarte ikke å slå den japanskfødte amerikaneren Nakamura med hvite brikker i åpningsrunden.

Partiet startet jevnt, men Carlsen fikk etter hvert etablert et trykk på Nakamura. Sistnevnte fikk i tillegg tidsnød, men så mistet Carlsen overtaket igjen. Til slutt berget Nakamura remis.

Turneringen i Stavanger startet med lynsjakkturnering mandag. Denne avgjorde oppsettet i hovedturneringen, som begynner tirsdag ettermiddag. Carlsen har der valgt startnummer tre. Han åpner med hvite brikker mot Wesley So.

