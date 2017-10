Målfest for Hegerberg og Graham Hansen

Kjempeseire både for Lyon og Wolfsburg.

Ada Hegerberg scoret to mål for Lyon, mens Caroline Graham Hansen noterte ett mål og to assist for Wolfsburg. Deres lag bød på målfest i mesterligaen onsdag.

Wolfsburg vant 12-2 over Atlético Madrid på hjemmebane og 15-2 sammenlagt. Tittelforsvarer Lyon vant 9-0 over polske Medyk Konin hjemme og 14-0 sammenlagt.

Langt vanskeligere var det for Maren Mjelde og Maria Thorisdottir å sikre avansement med sitt Chelsea. Til slutt gikk de videre på bortemålsregelen etter 1-2-tap borte mot Bayern München.

Det så greit ut da Fran Kirby ga Chelsea 1-0-ledelse i det 60. minutt. Dermed sto det 2-0 sammenlagt, men Fridolina Rolfö og innbytter Lucie Vonkova scoret i henholdsvis 76. og 83. minutt og duket for et stormløp mot slutten. Thorisdottir pådro seg et gult kort, men Chelsea holdt unna.

Begge de norske landslagsspillerne spilte hele kampen for Chelsea.

Graham Hansen serverer



Alexandra Popp ble den store spilleren for Wolfsburg. Hun scoret tre ganger i det første kvarteret og var nest sist på hele fire scoringer.

Det første målet kom allerede før det var spilt to minutter, da Popp scoret på Graham Hansens corner. Den norske landslagsstjernen leverte senere i første omgang assist også til Lara Dickenmann, mens hun selv satte inn 11-1 vel halvveis i annen omgang. Hun ble byttet ut i det 77. minutt.

Ved siden av Popps hattrick scoret Pernille Harder, Dickenmann og Tessa Wullaerts to mål hver, mens Sara Björk Gunnarsdóttir og Hansen scoret ett hver. Det siste var selvmål.

Hegerberg-dobbel

Ada Hegerberg gjorde 2-0 og 5-0 i første omgang for Lyon. Midtstopper Wendie Renard ble kampens forgrunnsfigur med tre mål, mens Amel Majri, Lucy Bronze, Camille Abily og Saki Kumagai scoret en gang hver.

Hegerberg spilte hele kampen, mens Andrea Norheim var ubenyttet reserve for Lyon.

Også Kristine Minde og Frida Maanum i Linköping kan se fram mot åttedelsfinaler i november. Apollon fra Kypros ble slått 3-0 onsdag og 4-0 sammenlagt. Janni Arnth og Lina Hurtig (2) scoret målene. Både Minde og Maanum spilte hele kampen.

