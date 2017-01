Målløst da Ødegaard og Thorsby møtte Sørloth og Yttergård Jenssen

ANNONSE

HEERENVEEN - GRONINGEN 0-0

Det var duket for en helnorsk duell i den nederlandske Æresdivisjonen da Heerenveen og Groningen møttes på Abe Lenstra stadion søndag. For hjemmelaget startet Martin Ødegaard og Morten Thorsby.

Gjestene fra Groningen stilte med både Ruben Yttergård Jenssen og Alexander Sørloth, og kunne tatt et stort byks oppover på tabellen med tre poeng.

Martin Ødegaard var toneangivende for hjemmelaget i den første omgangen og satte opp flere store sjanser. Etter 14 minutter leverte han en nydelig hælflikk, før han minutter senere spilte fri Arber Zeneli.

Også Sørloth imponerte for bortelaget, og like før pause vendte han vekk to spillere og slo et herlig innlegg, som Mimoun Mahi ikke fikk ordentlig dreisen på.

Groningen la seg dypere i banen i den andre omgangen, og tok vekk mye av rommet som Ødegaard fikk i den første omgangen. Etter 53 minutter lurte han likevel Groningen-forsøket med et herlig overhopp.

På kanten av boksen ventet venstreback Lucas Bijker som hamret ballen mot mål. Sergio Padt fikk hendene opp, og opprettholdt det rene buret bak seg.

Ødegaard, sammen med Sørloth, forlot banen etter 70 minutter på stillingen 0-0. Morten Thorsby fortsatte å jobbe steinhardt på mditen for hjemmelaget og fikk et gult kort etter 74 minutter.

Heerenveen føler nok at de burde fått mer ut av kampen. I det 90. minutt kunne Reza Ghoochannejhad gitt hjemmelaget alle de tre poengene, men han var litt for sen på innlegget fra Bijker. Dermed rant tiden ut, og det endte målløst.

Ruben Yttergård Jenssen spilte 90 minutter for de grønnkledde som tok et viktig poeng, og ligger nå på 10. plass, med tre poeng ned til Willem II. Heerenveen blir værende på fjerdeplass, men skulle AZ Alkmaar vinne sin kamp, borte mot Vitesse, må Ødegaard og Thorsby ta helgen på femteplass.