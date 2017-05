Målløst mellom Odd og Sandefjord

ANNONSE

SANDEFJORD - ODD 0-0

Det ble et skuffende oppgjør mellom Sandefjord og Odd på Komplett Arena. Hverken eller av lagene klarte å finne veien til nettmaskene, og dermed endte kampen 0-0.

Sandefjord var nærmest scoring og både Håvard Storbæk og Enric Valles Prat kunne ha sikret de tre poengene for Lars Bohinenes menn. Dessverre for de blåkledde var Odd-keeper Viljar Myhra god mellom stengene.

Ett poeng betyr at Sandefjord hopper på 8. plass i Eliteserien etter at de har spilt 11 runder av årets sesong. Det gjenstår å se om de holder den plassen når resten av lagene har spilt sine kamper denne runden.

Det samme går for Dag-Eilev Fagermo og hans Odd. De hopper nemlig opp på fjerdeplass, poenget foran Stabæk, etter å ha spilt sine første elleve kamper denne sesongen.

Farlige dødballer og krass kritikk



Hverken eller av lagene fikk til finspillet innledningsvis på Komplett Arena, men det var gjestene fra Skien som virket å ha kontroll på banespillet.

Dag-Eilev Fagermos slet uansett med å skape sjanser, hvilket så ut til å falle mye enklere for hjemmelaget. Anført av den dødelig innleggsfoten til Joachim Olsen Solberg var det Sandefjord som fikk kampens første sjanse.

I det 12. minutt svingte han inn en corner og Enric Valles Prat hadde løpt seg helt fri på første stolpe. Spanjolen burde nok gjort bedre, da headingen hans seilet utenfor Odd-buret.

Kun fem minutter senere var Olsen Solberg på farten igjen, og nok en gang slet Odd med å hamle opp med truslene inne i egen boks. Dette ledet til at Abdoulaye Seck fikk en mulighet.

Den senegalesiske midtstopperen steg høyest og stanget ballen mot mål. Viljar Myhra i Odd-målet så ikke ut til å ha kontroll, og pustet nok lettet ut da ballen landet på toppen av målet.

Odd prøvde å angripe via Rafik Zekhnini langs venstre og Riku Riski på høyre. Dessverre for de hvitkledde ville det seg rett og slett ikke, og det skortet enten i avslutningsøyeblikkene eller på førstetouchet.

Dermed var det Sandefjord som kunne registere de største sjansene. I det 35. minutt fikk Erik Mjelde tid til å vende opp og skyte fra rundt 20 meter. Denne gangen fikk Myhra slått ballen ut til corner.

På den påfølgende corneren slet Odd på ny med å klarere ballen. Like utenfor boksen fikk Pau Morer en skuddmulighet, men spanjolen fikk ikke vridd forsøket på mål.

Dermed var det ikke veldig overraskende at dommer Trond Ivar Døvle kunne sende de to lagee målløse i garderoben eter de første 45 minuttene i Sandefjord.

- Jeg er veldig misfornøyd, det er et skuffende Odd-lag. Vi møter et lag som man har sett har tapt. De slår langt og kriger og vi ser ut som et lilleputt-lag. Vi tar ikke krigen, og så spille Odd-fotballen. Vi gjør ingenting av delen, sa Odd-trener Dag-Eilev Fagermo til Eurosport i pausen. Han la ikke noe i mellom hvor skuffet han var de første 45.

- Det er lenge siden jeg har vært så skuffa og så forbanna. Skal vi være med i denne serien her, så må vi virkelig melde oss på, sa Fagermo.

Sandefjord nærmer seg



Den dårlige trenden fortsatte for begge lag i den andre omgangen, og hverken eller av Sandefjord eller Odd klarte å skape sjanser i starten av den andre omgangen.

Odd virket å bite mer fra seg, men hverken Zekhnini eller Riski klarte å bryte skikkelig igjennom det kompakte Sandefjord-forsvaret, som tidvis virket ugjennomntrengelig.

Etter 70 minutter fikk Håvard Storbæk muligheten fra distanse da han hamret til fra rundt 25 meter. Skuddet hadde god retning, men på ny var Myhra kjapt nede og fikk avverget.

Sandefjord fortsatte å trykke på for den forløsende scoringen, og i det 77. minutt var Odd, nok en gang, i fare på dødball. Etter mye klabb og babb endte ballen hos Valles Prat som banket ballen mot mål. Myhra fikk slått unna.

Storbæk forsøkte seg på en meget frekk lobb fra distanse i det 87. minutt, men Myhra rakk tilbake og fikk dyttet ballen over tverleggeren.

Hjemmelaget fortsatte å trykke på, mens Odd satset på kontringer. Innbytter Oliver Berg tilbød et alternativ i angrep for gjestene på Komplett Arena, men det ville seg ikke for Fagermos gutter.

Heller ikke Sandefjord fant vei i velinga, og dermed ebbet det hele ut i en målløs affære. Det endte 0-0 mellom Sandefjord og Odd.