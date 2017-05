Manchester City senket Leicester og styrer mot Champions League

MANCHESTER CITY - LEICESTER 2-1

Manchester City tok et stort steg mot neste sesongs Champions League etter å ha slått Leicester 2-1 hjemme på Etihad Stadium. De tre poengene betyr nå at City har fem poeng ned til femteplassen.

David Silva og Gabriel Jesus ordnet scoringene for hjemmelaget i den første omgangen, før Shinji Okazaki utlignet med en fantastisk volley like før pause.

Riyad Mahrez hadde sjansen til å uligne fra straffemerket i det 76. minutt, men etter å ha sleivet i skuddøyeblikket, og truffet ballen to ganger, annullerte dommer Bobby Madley scoringen

- Dette ser vi ekstremt sjeldent og Craig Shakespeare føler at verden går mot ham nå. Det samme gjør nok Riyad Mahrez, sa TV 2-kommentator Kasper Wikestad etter annulleringen.

Ifølge reglementet gjorde dommer Madley helt korrekt da han annullerte Mahrez' scoring.

