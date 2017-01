Manchester City videre i FA-cupen etter seier over Crystal Palace

ANNONSE

CRYSTAL PALACE - MANCHESTER CITY 0-3

Manchester City og Pep Guardiola er klare for FA-cupens femte runde etter en overbevisende 3-0-seier over Crystal Palace. Scoringer av Raheem Sterling, Leroy Sané og Yaya Touré ordnet seieren.

Spesielt gledelig for City var returen til lagkaptein Vincent Kompany. Den belgiske midtstopperkjempen fullførte 90 minutter for første gang siden ligacupenkampen mot Swansea 21. september 2016.

Seieren betyr også at City og Guardiola nå kan gjøre seg klare for FA-cupens femte runde. City vant FA-cupen sist i 2010/2011-sesongen.

Kontroll



Manchester City virket å ha full kontroll tidlig i den første omgangen på Selhurst Park, og spesielt Raheem Sterling virket friskt. Hans pasning tidlig i den første omgangen var kun centimetre for lang for Leroy Sané.

Også David Silva virket å være i spillehumør for de lyseblå fra Manchester. Kun en god inngripen av Wayne Hennessy stoppet City fra å ta ledelsen etter 10 minutter.

Med Vincent Kompany tilbake i midtforsvaret var det et nytt og mer kontrollert City som tok banen i London. Hjemmelaget Crystal Palace slet med å finne veien igjennom den lyseblå muren.

Likevel var James Tomkins veldig nære på å gi Palace ledelsen etter 35 minutter. Hans skudd tok en styring, men Willy Caballero var kjapp til å omstille seg, og stoppet Palace-sjansen.

Sterling og Jesus



Og der hjemmelaget ikke fant veien til nettet var ikke City vanskelige å be. Gabriel Jesus serverte Raheem Sterling i sin første kamp fra start, og Citys nummer syv kunne enkelt sende City i føringen.

Kun minuttet senere var rollene snudd, og Jesus fikk til en god avslutning. Dessverre for den unge brasilianeren var Hennessy bedre med på notene denne gangen, og fikk stoppet forsøket.

City kunne likevel si seg fornøyde med den første omgangen. De tok nemlig med seg 1-0-ledelsen til pause på Selhurst Park.

Etter pausen fortsatte City sitt press, og kort tid inn i den andre omgangen var Fabian Delph farlig frempå med et langskudd fra 20 meter.

Det skulle likevel bli mer jubel i City-leieren, og David Silva viste sin fantastisk kvalitet da han fant Sané med en herlig pasning. Tyskeren gjorde ingen feil og doblet ledelsen for City.

Yaya Touré fikk æren av å sette kronen på verket i det 90. minutt og gjorde at det ble en fin dag for alle med hjertet i Manchester City. Pep Guardiolas menn er klare for FA-cupens femte runde.