Manchester United klare for kvartfinalen i Europa League

ANNONSE

MANCHESTER UNITED - ROSTOV 1-0 (2-1 sammenlagt)

José Mourinho og Manchester United kan se frem til kvartfinalen i Europa League etter å ha spilt 1-0 på hjemmebane mot Rostov. Dermed er de videre med 2-1 sammenlagt.

United måtte vente lenge på scoringene, men i det 70. minutt fant Juan Mata veien til nettmaskene. Gjestene fra Russland hadde til da vært farlig frempå ved et par anledning.

En som ikke var spesielt overbevist av dette United-laget var Eurosport-ekspert Kjetil Rekdal.

- Når du ser på dette Manchester United-laget så skjønner du hvorfor de ikke er nærmere teten i Premier League. Dette er et godt lag, men det mangler noe. Mourinho må nok ut og handle til sommeren, sa Rekdal fra kommentatorplass.

1-0-seieren betyr likevel at det kan bli et europeisk trofee for United, som i skrivende stund befinner seg på sjetteplass i Premier League. Seier i Europa League vil betyr direkte kvalifisering til neste sesong Champions League.

- Vi visste at Rostov ikke kom hit for å angripe, men for å forsvare og la kampen være så åpen så lenge de kan. De har hatt vinterpause og oppkjøring, de spiller én kamp i uka. De hadde kamp på søndag, vi på mandag kveld. Så de visste nok at eventuelle ekstraomganger ville hjelpe dem, sa José Mourinho etter kampen.

Stang ut



Manchester United hadde stor kontroll på sine russiske motstandere i den første omgangen, og allerede etter tre minutter var Marcos Rojo nære på å gi de røde ledelsen.

Matas innlegg traff nemlig argentineren i luftrommet, men Rostov-keeper Nikita Medvedev var kjapt ute og fikk slått ballen til side. Zlatan Ibrahimovic' skudd på returen traff kun stolpen.

United slet med å komme til de virkelig store sjansene, med et Rostov-lag som virket veldig klare på å ligge dypt og satse på kontringene. Gjestene så farlige ut når de kom i fart, men skapte nær sagt ingenting de første 45.

- Rostov har et eller to trekk, der de får pusterom, og så må de ut og jage ballen igjen, forklarte Eurosport-ekspert Kjetil Rekdal, som var imponert over Uniteds evne til å dominere banespillet på Old Trafford.

Selv om de hadde mye av ballen kom ikke sjansene på løpende bånd. Rundt halvtimen burde likevel Henrikh Mkhitaryan ha funnet veien til nettmaskene.

Ibrahimovic og Mata og kombinerte fint før sistnevnte fant armeneren med en herlig stikkpasning. Alene med Medvedev prøvde Uniteds nummer 22 på en frekk lobb, men ballen seilet utenfor målet.

United hadde fått blod på tann for fem minutter senere var det Ibrahimovic' tur til å motta Matas herlige stikkpasning. Etter å ha vendt vekk en forsvarer hamret Uniteds super-svenske ballen i stolpen.

Rostov var ingen faktor i det hele tatt offensivt og tidvis virket det som et tidsspørsmål før United skulle finne veien til målet. Gjestene kan nok takke en meget patent Medvedev for at United ikke gjorde dette.

I det 45.minutt fikk Paul Pogba sjansen fra rundt 20 meter, og bredsidet ballen mot mål. Igjen var den russiske 22-åringen reaksjonssterk i målet, og dermed kunne de to lagene gå til pause på stillingen 0-0.

Stjerneskade og spansk redning



Den andre omgangen startet ikke spesielt godt for United da Pogba plutselig stoppet på et gjennomløp. Det så ut til å være en antydning til strekk, og United-trener tok ingen sjanser. Marouane Fellaini kom inn for den franske superstjernen.

I det 53. minutt skulle Rostov vise at det bodde en trussel i dem også. Sardar Azmoun fikk sjansen til å sjokkere Old Trafford, men Sergio Romero fikk avverget.

Rostov jobbet seg inn i kampen, men United på Old Trafford er fortsatt United på Old Trafford. Trekløveret Mkhitaryan, Ibrahimovic og Mata kombinerte nydelig på ny.

Armeneren fant Ibrahimovic som hælflikket ballen videre til Mata. Der gjorde ikke spanjolen noen feil og United fikk den scoringen de hadde jaktet hele kampen.

Spenningen var ikke helt over på Old Trafford. For i det 77. minutt fikk Aleksandr Bukharov sjansen. Rostovs målscorer i det andre oppgjøret fikk vridd headingen på mål, men Romero var kjapt nede og fikk avverget.

Tempoet senket seg veldig mot slutten, og United fikk kontroll på sine russiske motstandere. Cristian Noboa fikk kampens absolutt siste mulighet med et herlig frispark fra distanse. Sergio Romeros redning ble det siste som skjedde i kampen.

Dermed kan United se frem til kvartfinalen i Europa League etter 2-1 sammenlagt.