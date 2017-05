Manchester United til Norge i juli

ANNONSE

Vålerenga skal møte Premier League-giganten Manchester United på Ullevaal Stadion den 30.juli kl 19:00. Det bekrefter Manchester United i en pressemelding.

Mufc confirm they will play Valerenga in Oslo on July 30 as part of their pre-season campaign pic.twitter.com/m6JgCNP4jW — Paul Hirst (@hirstclass) May 3, 2017

Another fixture has been added for #MUTOUR 2017 - we'll face Valerenga in Oslo, Norway on 30 July!



More: https://t.co/5orH0kNMni pic.twitter.com/K8kgZWulTO — Manchester United (@ManUtd) May 3, 2017

- Vi skal slå dem, selvfølgelig, det er målet. Det blir en bra dag. Vi ser veldig frem til at de kommer. Det beste er at de kommer en helg der vi har fri, slik at vi kan bruke våre beste spillere, og teste oss mot et av de beste lagene i verden, sa Vålerenga-trener Ronny Deila under onsdagens pressekonferanse på Ullevaal, som også forventer stinn brakke på Ullevaal.

Vålerenga bekrefter i sin pressemelding om at Manchester United kommer med «sitt sterkeste tilgjengelige mannskap».

- Juleaften, nyttårsaften og bursdag



Også Bernt Hjørnevik, daglig leder i United.no, var veldig fornøyd da nyheten om Uniteds ankomst ble bekreftet.

- Vi er utrolig glade for at United kommer til Norge igjen. Det er fem år siden sist, og vi ser alltid frem til at de spiller i Skandinavia. De var i Sverige i fjor, og for over 42.000 medlemmer i Uniteds skandinaviske supporterklubb, så er dette en fantastisk mulighet til å se laget i Norge og Skandinavia, sa Hjørnevik under dagens pressekonferanse.

SMIL: Vålerenga-trener Ronny Deila og tidligere United- og Vålerenga-spiller Ronny Johnsen under onsdagens pressekonferanse.

- Dette er som juleaften, nyttårsaften og bursdag samtidig, sa Hjørnevik.

Også Ronny Johnsen, som tidligere har spilt for både United og Vålerenga, mente at kampen vil bli tatt veldig seriøst av Manchester-klubben.

- Sesongoppkjøringen er ekstremt viktig. Man ser jo hvor tett det er i Premier League, og det er viktig å komme i gang bra. United drar jo til USA, og skal spille mot veldig god motstand der også. Hele oppkjøringen er jo designet av José Mourinho. Man kan trene så mye man vil, men det er i kampene man hever nivået, sa Johnsen under onsdagens pressekonferanse.

Femte gangen



Manchester United skal møte blant annet Barcelona, Real Madrid og Manchester City i USA, før de reiser til Oslo for å møte Vålerenga.

Dette blir femte gangen United og Vålerenga møtes til dyst.

Sist gang United var i Norge var før 2012/2013-sesongen. Blant spillerne på United-laget den dagen fant man Wayne Rooney, Rio Ferdinand og Antonio Valencia. Kampen endte 0-0.

Den gangen møtte nesten 25.000 tilskuere opp på Ullevaal for å se de helrøde fra Manchester. Dagbladet meldte den gangen at Vålerenga betalte Manchester United rundt én million pund (ca ti millioner kroner).

Tidligere møter mellom Manchester United og Vålerenga:

10. august 1988, Bislett Stadion: Vålerenga-Manchester United 0-0

27.juli 1998, Bislett Stadion: Vålerenga-Manchester United 2-2

30.juli 2002, Ullevaal Stadion: Vålerenga-Manchester United 1-2

5.august 2012, Ullevaal Stadion: Vålerenga-Manchester United 0-0