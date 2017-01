Manchester United videre i FA-cupen etter seier over Wigan

ANNONSE

MANCHESTER UNITED - WIGAN 4-0

Avansementet virket aldri i tvil for Manchester United som slo Wigan 3-0 i FA-cupens fjerde runde. Marouane Fellaini, Chris Smalling, Henrikh Mkhitaryan og Bastian Schweinsteiger satte scoringene for «de røde djevelene».

Ikke bare startet Schweinsteiger sin første kamp på 385 dager, han leverte både en målgivende og en scoring for United. Noe som helt klart ikke vil gå ubemerket hen hos José Mourinho.

United-trener José Mourinho brukte sjansen til å rullere på laget, og gav flere spillere en sjanse. Blant dem var Luke Shaw, Anthony Martial og Timothy Fosu-Mensah.

Det ble ingen gledelig retur til Old Trafford for tidligere United-reservetrener Warren Joyce som måtte dra hjem med tre mål i sekken. Regjerende FA-cup-mester Manchester United kan se frem til neste runde.

Seigt angrep



Vertene på Old Trafford startet kampen best, og hadde store deler av banespillet i starten av kampen. De store sjansene skulle likevel utebli i startfasen.

Warren Joyce og hans Wigan satset i stor grad på dyp forsvarslinje og suste i vei på kontringene. Tidvis klarte de også å ta José Mourinhos menn i ubalanse.

Callum Connolly var kjappest til å reagere på et klarert innlegg, og fikk dratt foten sin rundt ballen på halv volley. Forsøket ble enkelt avverget av Sergio Romero i United-målet.

United slet med å finne åpningene, og måtte vente til det 24 minutt før de registerte sin første virkelige sjanse. En dårlig klarering falt ned til Juan Mata som klemte til like innenfor Wigan-boksen. Skuddet suste over Jakob Haugaards mål.

United hadde fått blod på tann og fant god plass nedover kantene. I det 31. minutt burde Henrikh Mkhitaryan ha gitt United ledelsen da han møtte et innlegg fra Timothy Fosu-Mensah på lengste stolpe. Armenerens avslutning var dårlig og suste utenfor stolpen.

En United-scoring virket å ligge i luften, og like før pause skulle de rødkledde få lønn for strevet. Bastian Schweinsteiger fikk stå alene ute på høyrekanten og prikket inn et innlegg.

Inne i boksen hadde store, sterke Marouane Fellaini tatt plass og brøytet seg vei til ballen. Headingen var knallhard og umulig for Haugaard å stoppe.

Dermed kunne dommer Neil Swabrick sende lagene til pause påd et mest perfekte tidspunktet for Mourinhos gutter. United ledet 1-0 til pause på Old Trafford.

Kontringsfotball



Manchester United fortsatte sine angrep i den andre omgangen, og vant ballen høyt. Fosu-Mensah ble spilt fri av Wayne Rooney, men nederlenderens avslutning var ikke mye å skryte av i det 50. minutt.

Wigan fikk sin store sjanse i det 54. minutt da Romero klarte å slippe et innlegg fra venstre. David Perkins kom susende inn fra dypet og fikk avslutningen mot mål. Heldigvis for argentineren var han kjapt oppe og fikk avverget.

I det 56. minutt skulle United på ny finne veien til nettmaskene. Anthony Martial fikk litt rom på venstre og svingte innlegget perfekt inn for Chris Smalling. Uniteds midtstopperkjempe gjorde ingen feil og gav United 2-0.

Wigan forsøkte å mobilisere angrep, men slet med å komme til muligheter. Wigans feil ble Uniteds sjanser og i det 74.minutt fikk de rom til å løpe. Rooney, Martial og Mkhitaryan kombinerte nydelig, og sistnevnte fikk æren av å legge på til 3-0 etter en nydelig kontring.

Marcus Browne kunne fått en drømmedebut på Old Trafford da Wigan på ny forsøkte å angripe. I det 75. minutt fikk hans avslutning en retningsendring og Romero var utspilt. Dessverre for unggutten rullet ballen utenfor mål.

Den største jubelen på Old Trafford skulle komme i det 81. minutt da ballen falt perfekt for Bastian Schweinsteiger som flikket til seg en scoring. Et fint øyeblikk for tyskeren som har ahtt en tøff tid under José Mourinho.

Flere scoringer skulle det ikke bli på Old Trafford. Manchester United er videre til FA-cupens femte runde etter 4-0 mot Wigan.