Manchester United ydmyket de regjerende mesterne

LEICESTER - MANCHESTER UNITED 0-3

Vondt ble til verre for de regjerende seriemesterne fra Leicester som tapte 0-3 hjemme mot José Mourinho og hans Manchester United. Henrik Mkhitaryan, Zlatan Ibrahimovic og Juan Mata sikret de rødkledde alle de tre poengene.

Claudio Ranieri og hans Leicester truet aldri Uniteds ledelse og så rett og slett tafatte ut i store deler av kampen på King Power Stadium. Nå spøker det veldig for videre spill i Premier League.

Skulle Leicester rykke ned blir de det første laget som har vunnet den engelske ligaen en sesong og så rykket ned den påfølgende siden Manchester City i 1937/1938-sesongen. Ved full tid buet hjemmesupporterne.

Det noterte Simen Stamsø Møller i TV 2-studioet som mente at det var trist å høre.

- Det er skikkelig pinlig å høre supportere som buer og piper på sine. De vant ligaen i fjor, og jeg mener helt seriøst at de må forstå at dette her er nærmere realiteten. Det tror jeg de gode supporterne forstår, sa Stamsø Møller i TV 2-studioet som oppfordret supporterne til å støtte laget.

Etter dagens tap ligger Leicester kun ett poeng fra nedrykksplass. Claudio Ranieris menn er nummer 16, kun poenget foran Hull og bare to poeng foran Sunderland på jumboplassen.

- Frem til den første scoringen så er vi i kampen. Vi førskte å presse og gjøre noe godt, men vi mistet styrken vår etter 0-1. I andre omgang ønsket vi å komme tilbake i kampen, men den tredje scoringen er for enkel. Selvtilliten vår er langt nede, sa Leicester-trener Claudio Ranieri til klubbens offisielle Twitter-konto.

En som var krassere i sine kommentarer var keeper Kasper Schmeichel.

- Dette er ikke en komfortabel situasjon. Det har vært forferdelig og pinlig. Nå er det på tide at vi alle, fra topp til bunn i denne klubben, står frem. Hvis ikke så rykker vi ned, sa Schmeichel til BBC Sport etter kampen.

Manchester United bli værende på sjetteplass, men tok et stort steg mot topp fire. Nå ligger José Mourinhos menn kun to poeng bak Arsenal på fjerdeplass, og kun poenget bak erkerival Liverpool.

- Jeg synes vi spilte slik vi vanligvis gjør. Vi spilte godt og prøvde å vinne. Leicester er et vanskelig lag å møte, men dette er noe vi er vant med, sa United-trener José Mourinho til BBC Sport etter kampen.

Uryddig start



Det var hjemmelaget på King Power Stadium som inledningsvis tok styringen på kampen. Leicester virket interesserte i å ta en tidlig ledelse, men kom aldri frem til de store sjansene.

Manchester United jobbet seg inn i kampen, sakte men sikkert, og kontrollerte mye av banespillet uten å skape noe mer enn de blåkledde vertene fra Leicester.

Likevel virket det som José Mourinhos menn var på hugget i den første omgangen. I det 23. minutt fikk Marcus Rashford omgangens første sjanse da han fikk avlsutte upresset inne i boksen. Skuddet suste over Kasper Schmeichels mål.

Samme mann var på farten kun ti minutter senere etter å ha spilt herlig igjennom av Paul Pogba. Denne gangen måtte den danske burvokteren ned og avverge Rashfords lave skudd.

Det virket nesten som et tidsspørsmål for United skulle finne veien til nettmaskene med et Leicester-lag som ikke lignet snurten på laget som tok seriegull i fjor.

Game over



I det 42. minutt ble vondt til verre for Claudio Ranieris mannskap. Chris Smalling fikk headet ballen fremover, og Henrik Mkhiatryan var kjappest til å øyne muligheten.

Armeneren suste fra alt og alle i Leciester-forsvaret med stø kurs mot Schmeichel. Dansken fikk en fot på ballen, men kunne ikke avverge muligheten. Manchester United ledet 1-0 etter 42 minutter.

Og når ting ikke kunne bli stort verre, så ble det likevel det for Ranieri. For minuttet senere fant Antonio Valencia en umarkert Zlatan Ibrahimovic alene inne i Leicester-boksen.

Svensken gjorde selvfølgelig ingen feil da han ble servert muligheten. Svenskens 20. mål denne sesongen, og mål nummer femten i ligaen, og United kunne ta med seg en 2-0-ledelse til pause.

- Det er game over for Claudio Ranieri, sa TV 2-kommentator Øyvind Alsaker i det kameraene fant en tydelig skuffet Leicester-trener øyeblikk før halvspilt.

Dominasjon



Det skulle kun ta tre minutter i den andre omgangen da Mkhitaryan fant fant en helt umarkert Juan Mata på vei igjennom Leicester-boksen. Linja var grusom og spanjolen kunne enkelt sette inn 3-0 for gjestene.

Leiceister-forsvaret var tidvis helt ute av system, og etter 51 minutter fikk Rashford en ny stor sjanse. Denne gangen var Schmeichel med på notene og fikk slått til corner.

Riyad Mahrez var en skyffe av seg selv i kampen, men etter 57 minutter var han nære ved en redusering da hans frispark smøg seg like utenfor David de Geas lengste stolpe.

United dominering av kampen var total og det burde blitt fire da Daley Blinds pasning fant en helt umarkert Mata. Spanjolen slet med å få kontrollert ballen og Schmeichel fikk avverget.

Leicester virket å få mobilisert forsvaret sitt litt bedre i den andre omgangen, men var aldri spesielt nære ved å true United-målet på noe tidspunkt i den andre omgangen.

Også Mkhitaryan kunne ha scoret sitt andre mål for kampen i det 83. minutt da Valencia fant han med en herlig ball. Armeneren fikk stå alene inne i boksen og avslutte, men fikk ikke presset avslutningen langt nok ned.

Flere scoringer skulle det ikke bli på King Power Stadium. En ny skuffende opptreden av Leiceicester som nå slåss for tilværelsen i Premier League. Manchester United tok et stort steg nærmere topp fire-plassering i England.