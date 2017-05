Manchester Uniteds unggutter senket Crystal Palace

ANNONSE

MANCHESTER UNITED - CRYSTAL PALACE 2-0

Det ble en fin avslutning på årets sesong for Manchester United som beseiret Crystal Palace 2-0. Scoringer av Josh Harrop og Paul Pogba sikret José Mourinho og hans menn de tre poengene.

United startet kampen med hele åtte akademispillere, der navn som Harrop, Axel Tuanzebe og Demetri Mitchell alle var i startoppstillingen. Det var en annen tidligere akamigutt som stjal overskriftene.

Pogba leverte nemlig en scoring, og en målgivende i sin retur til Old Trafford. United-stjernen mistet nemlig sin far til sykdom i forrige uke, og har ikke spilt for United siden.

Det var også duket for litt United-historie da unggutten Angel Gomes innpå banen. Han er nemlig 16 år og 263 dager gammel, og blir med det den yngste United-spilleren i klubbens Premier League-historie. Han er også den første spilleren født på 2000-tallet som har spilt i Premier League.

Seieren gjør ikke så mye på ligaposisjonen til United. De rødkledde ender på sjetteplass i Premier League, og lader nå opp til Europa League-finalen mot Ajax til neste uke.

For Crystal Palace betyr tapet at de faller ned på 14.plass denne sesongen. 41 poeng totalt betyr uansett fornyet Premier League-kontrakt på Sam Allardyce og hans menn.

The kids are all right



Allerede etter 13 minutter var Wayne Rooney nær ved å sende Old Trafford til himmels da han på mesterlig vis tok ned ballen fra unggutten Demetri Mitchell. Rooneys lobb landet over mål.

Kun to minutter senere skulle en annen United-unggutt vise seg frem. Etter å ha blitt spilt frem på nydelig vis av Paul Pogba vendte Josh Harrop vekk to Crystal Palace-forsvarere før han dunket ballen i mål. En herlig scoring av 21-åringen.

I det 19. minutt skulle Pogba selv få muligheten. På kontring med Jesse Lingard og Rooney var franskmannen god. Pasningen var Lingard var av det nydelige slaget, og avslutningen satte Pogba i mål.

Dermed hadde franskmannen, som mistet sin far for kort tid siden, levert både scoring og målgivende i sin retur på Old Trafford. Målet så han ut til å dedisere til sin far.

Crystal Palace så ut til å slite med finne vei gjennom Uniteds ungguter, men tidligere United-ving Wilfried Zaha så tidvis veldig giftig ut for Sam Allardyces menn.

Likevel slet han med å finne veien til buret, og det var ytterst få som var overrasket over at hjemmelaget på Old Trafford gikk til pause med en 2-0-ledelse.

Zaha suser i gang



I den andre omgangen skulle Zaha og Palace virkelig nærme seg målet. I det 55. minutt slo vingen inn, og fant angrepskjempen Christian Benteke. Hans heading var god, men Joel Pereira fikk en liten hånd på ballen og fikk slått til corner.

Etter Bentekes sjanse virket det som United satset mye på å holde nullen i årets siste ligakamp. Det var nemlig et dypt og kompakt United som sakket ned tempoet på Old Trafford.

Luka Milivojevic fikk sjansen til å redusere på et frispark like utenfor United-boksen kvarteret før slutt. Keeper Pereira reddet mesterlig, og holdt ballen i fast grep.

Returen til Old Trafford ble ingen lykkelig affære for Zaha. Etter 80 minutter spilt hadde han tatt en takling for mye, og hinket av gressmatta på Old Trafford.

Like før slutt fikk 16 år gamle Angel Gomes noen minutter for United da han erstattet Wayne Rooney. Dermed ble han den yngste United-spilleren noensinne i Premier League-æraen.

Han skulle uansett ikke få bidra med så altfor mye. United kontrollerte enkelt inn 2-0-resultatet, og sikret en fin slutt på årets sesong.