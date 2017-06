Marca: - Real Madrid signerer ikke David de Gea denne sommeren

ANNONSE

Ryktene om en ovegang for David de Gea fra Manchester United og Real Madrid står på agendaen nesten hver sommer. Nå kan det se ut til at overgangssagaen kan være over.

For spanske Marca melder onsdag at Real Madrid har bestemt seg for å ikke kjøpe David de Gea denne sommeren. Madrid-trener Zinedine Zidane skal ønske å fortsette med Keylor Navas og Kiko Casilla som sine keepere.

Klubben skal allerede ha informert De Geas agent, Jorge Mendes, om at de ikke kommer til å fortsette sin interesse i den spanske landslagskeeperen, skriver avisen.

Dette samsvarer også med TV-programmet El Chiringuito som også melder at Real Madrid har sagt nei til å hente David de Gea denne sommeren.

¡OJO! NOTICIA JUGONES: El Real Madrid DIRÁ NO a De Gea. Pero ¿Y Donnarumma? Lo VEMOS YA en LaSexta. #JUGONES pic.twitter.com/iga2tj3EEH — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 7, 2017

- Zidane ønsker ikke en debatt rundt keepersituasjonen. Han har sagt ja til Keylor og nei til De Gea. Klubben vil støtte ham på dette, sa programleder Josep Pedrerol under tirsdagens program.

Madrid skal også ha vært interessert i Milan-keeper Gianluigi Donnarumma, og skal ha blitt tilbudt den italienske keeperen. Heller ikke her kommer Madrid til å gjøre noe, melder Marca.

For Uniteds del betyr dette, etter all sannsynlighet, at de nok en sommer får beholde sin spanske sisteskanse. Helt siden sommeren 2015 har Madrid vært koblet med en overgang for De Gea.

Det hører også med til historien at sommeren 2015 var da Madrid var nærmest å sikre seg De Gea. Den gangen rant tiden ut, og klubbene rakk ikke å registere overgangene som ville sendt De Gea til Madrid, og nåværende Madrid-keeper Keylor Navas til Manchester United.

Siden den gang har Navas vært Zidanes førstevalg på Madrid-laget som har vunnet Champions League to år på rad, mens De Gea har vunnet både FA-cupen og Europa League med United.