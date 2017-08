Marca: - Real Madrid vil forlenge kontrakten til Marco Asensio

Vil ikke ha et «Neymar-scenario».

Marco Asensio har den siste tiden spilt seg inn i hjertene til de aller fleste Real Madrid-supportere. En av de som skal være mest fornøyd med spanjolen er Madrid-president Florentino Pérez.

Og selv om Asensio har kontrakt med klubben frem til 2022, så ønsker ikke Real Madrid å ta noen sjanser. Marca mener derfor å vite at Madrid ønsker å forlenge kontrakten til 21-åringen.

Det er spesielt én del av kontrakten som Pérez ønsker å endre på. Asensio sitter nemlig på en utkjøpsklausul på 350 millioner euro (rundt 3,2 milliarder kroner). Signerer Asensio ny kontrakt vil denne lyde på svimlende 500 millioner euro (rundt 4,6 millarder kroner).

I tillegg til den vanvittige utkjøpsklausulen skal Madrid også være klare til å heve Asensios lønn fra rundt 3,5 millioner euro (ca 32 millioner kroner) i uka til 4,5 millioner (ca 42 millioner kroner) i året. Kontrakten vil også strekke seg til 2023, skriver Marca.

Les mer: Tror Ronaldo-saken kan være PR-stunt

Hovedgrunnen til dette kan fort være at Madrid ønsker å sikre seg mot at en av de andre storklubbene i verden betaler utkjøpsklausulen. Tidligere denne sommeren gikk, som kjent, Neymar fra Barcelona til franske PSG etter at sistnevnte betalte utkjøpsklausulen på 222 millioner euro (rundt to milliarder kroner).

REKORDMANNEN: Neymar ble tidenes dyreste fotballspiller denne sommeren.

Dermed blir Asensio fort like dyr som spillere som Toni Kroos, Luka Modric og nyervervelsen Dani Ceballos, som alle har utkjøpsklausuler på 500 millioner euro.

Det er uansett et lite stykke opp til super-trioen Cristiano Ronaldo, Karim Benzema og Gareth Bale. De tre angriperne har nemlig utkjøpsklausuler på én milliard euro (rundt 9,3 milliarder kroner).

Les mer: Vi følger overgangsvinduet LIVE

Madrid gjør det de kan for å beskytte den mange tror blir den neste store stjernen i den spanske hovedstaden. Asensio, som scoret ti mål den foregående sesongen, scoret to mål på to kamper i den spanske supercupen mot Barcelona.

Det er ventet at han vil spille en viktig rolle for Real Madrid også denne sesongen. De regjerende seriemesterne starter sin sesong søndag borte mot Deportivo La Coruña.

Har du sett denne Barcelona-signeringens «trikse-show»?