Marcelo Bielsa tar over Lille

ANNONSE

Den argentinske trenerlegenden Marcelo Bielsa returnerer til fotballen til sommeren. 61-åringen har nemlig kommet til enighet med den franske klubben Lille om å ta over fra 1. juli. Det bekrefter Lille på sin Twitter-konto.

Lille ansatte nylig trener Franck Passi, som var assistent under Bielsa i Marseille, og mange har ventet at det fort kunne lede til argentinerens ansettelse i klubben. Lille ble nylig kjøpt opp av spansk-luxembourgeren Gerard Lopez.

🔴 Accord entre le #LOSC et Marcelo #Bielsa. Le technicien argentin sera l’entraîneur du LOSC à compter du 01/07 ⤵️https://t.co/PCZkLzaJWv — LOSC (@losclive) February 19, 2017

Bielsa, som ofte blir gitt honnøren for mye av hvordan dagens fotball spilles, har tidligere blitt nevnt som den største inspirasjonen til topptrenere som Pep Guardiola, Mauricio Pochettino og Jorge Sampaoli.

Han har tidligere trent både det argentinske og chilenske landslaget, og har hatt suksessfulle opphold i Athletic Club i Spania, og nevnte Marseille i Frankrike.

Det som likevel stikker seg mest frem er Bielsas kallenavn: «el loco» (den gale). Noe av dette kom til syne sommeren 2016 da han sa opp jobben i Lazio kun to dager etter at han ble ansatt. Dette fordi han mente klubben ikke gjorde nok for å hente forsterkninger før hans første sesong.

Nå er altså en av fotballens fremste tenkere, og samtidig en av de mest kontroversielle tilbake i manesjen fra og med neste sesong.