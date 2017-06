Marco Tagbajumi åpner for overgang fra Strømsgodset

ANNONSE

Ting har ikke gått helt etter planen for Marco Tagbajumi i Strømsgodset. 28-åringen står med tre mål på 13 kamper i ligaen denne sesongen, og har den siste tiden vært å finne på benken hos drammenserne.

Tagbajumi, som kun har kontrakt med Strømsgodset ut sesongen, åpner nå for å forlate Drammen om ting ikke endrer seg.

- Jeg er 28 år, og dessverre er det sånn at jeg ikke kan sitte på benken hele tiden. Jeg har stor respekt for Strømsgodset, men jeg er ikke fornøyd slik tingene er akkurat nå, sier Tagbajumi til Nettavisen.

Les mer: Så lenge har Strømsgodsets spisser gått uten nettkjenning

Samtaler

Etter det Nettavisen kjenner til skal det eksistere interesse fra Kypros, der Tagbajumi har spilt for toppklubben AEL Limassol.

Oslogutten scoret to mål i serieåpningen mot Haugesund før det ble ett mål i runde tre mot Aalesund. Siden har han slitt med å finne veien til nettmaskene for Strømsgodset.

Det har ført til samtaler mellom spissen og trener Tor Ole Skullerud.

- Jeg har snakket med Skullerud og fortalt han hva jeg mener, og det hadde han respekt for. Vi ønsker begge å jobbe mot det samme målet, og jeg ønsker helst å gjøre det i Strømsgodset. Men jeg er ikke til nytte for noen om jeg er på benken, sier Tagbajumi.

Skullerud bekrefter at han har hatt samtaler med Tagbajumi om situasjonen.

- Jeg forstår godt at Marco ønsker mer spilletid, og det er det flere andre som ønsker også. Slik er fotballen, så det er en ærlig sak. Så er det selvfølgelig slik at samtaler mellom Marco og meg pleier jeg å la være mellom oss. På generelt grunnlag er det konkurranse om plassen, og vi kommer til å fortsette å ta ut de elleve vi tror er best skikka for å vinne, sier Strømsgodset-trener, Tor Ole Skullerud, til Nettavisen.

Godset-treneren kunne uansett fortelle at han er fornøyd med det han har sett fra Tagbajumi på trening, og forstår frustrasjonen.

FORSTÅR FRUSTRASJONEN: Strømsgodset-trener Tor Ole Skullerud forstår frustrasjonen til Marco Tagbajumi.

- Marco spilte masse i begynnelse av sesongen, har ikke spilt like mye nå, men jobber hardt på trening for å få enda mer spilletid. Det er bra, og jeg er veldig glad for å se det, sier Skullerud, som sier at han forholder seg til at Tagbajumi blir værende i Strømsgodset ut sesongen.

- Han har kontrakt med oss ut sesongen, og det er vel det eneste som både han og vi forholder oss til. Som sagt, i en tropp så er det slik at noen spiller mer enn andre. Og Marco vil spille mer, og sånn skal det være.

Vil bli i Norge

De siste tre kampene har han sittet på benken. Senest mot Vålerenga kom kraftspissen innpå med ti minutter igjen å spille. Selv om han ikke er fornøyd med sin situasjon nå, ønsker han å bli i Eliteserien.

- Nå har jeg en familie og har bestemt meg for å flytte hjem, så for meg så vil jeg aller helst bli i Norge. Som sagt, jeg er glad i Strømsgodset og vil veldig gjerne bidra her. Jeg håper først og fremst på at situasjonen min endrer seg her, sier Tagbajumi.

Han har et tidligere opphold i Strømsgodset, den gang på lån fra Limassol, før han tok et år i thailandsk toppserie med Nakhon Ratchasima.

Selv om han er klar på at det ikke er det han ønsker, er han inneforstått med at dette kan bli hans andre farvel med Drammen og Strømsgodset.