Marco Tagbajumi signerer for Lillestrøm

Skifter beite.

Etter det Nettavisen kjenner til har Marco Tagbajumi signert for Lillestrøm og lånes ut fra Strømdgodset resten av sesongen.

Både Strømsgodset og Lillestrøm bekreftet overgangen onsdag formiddag.

- Marco har vært misfornøyd med manglende spilletid og har ytret et ønske om å bytte klubb. Derfor er vi enige med Lillestrøm om en overgang. Vi takker Marco for innsatsen og ønsker ham lykke til videre, sier Godset-sportssjef Jostein Flo.

LSKs sportssjef gleder seg til å se Tagbajumi i gult og svart.

- Vi gleder oss til å se Marco i aksjon. Han er en kraftspiss som vil konkurrere om en plass på laget fra dag én. Vi har hentet inn en ekstern analyse på Marco. Den viser at han er blant de 8 spillerne i Eliteserien som kommer til flest relevante målsjanser, så det gode er muligheter for at han blir en målscorer i LSK, sier Mesfin til klubbens hjemmeside.

Tagbajumi ankom Godset på en ettårskontrakt, og har scoret tre mål i Eliteserien for drammenserne denne sesongen. Spissen var også innom Strømsgodset sesongen 2015.

Spissen fortalte Nettavisen i juni at han var klar for en overgang vekk fra Drammen dersom han ikke fikk mer spilletid under trener Tor Ole Skullerud.

- Jeg er 28 år, og dessverre er det sånn at jeg ikke kan sitte på benken hele tiden. Jeg har stor respekt for Strømsgodset, men jeg er ikke fornøyd slik tingene er akkurat nå, sa Tagbajumi til Nettavisen den gangen.

Oslogutten, med erfaring både fra kypriotisk og thailandsk fotball, skal ha hatt tilbud fra utlandet, men valgte å skrive under for Arne Erlandsens menn.

Tagbajumi blir dermed Lillestrøms tredje signering denne sommeren. Fra før har de gulkledde signert nigerianske Charles Chinedu Ezeh, samt Marko Maric på lån fra den tyske storklubben Hoffenheim.

Det er ventet at Tagbajumi kan være i troppen borte mot Viking til helgen.