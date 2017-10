Marcus Berg scoret fire da Sverige banket Luxembourg

Svenskene la press på Frankrike i kvalifiseringen til Russland-VM.

SVERIGE - LUXEMBOURG 8-0

Det svenske fotballandslaget gav seg ikke før det stod 8-0 på måltavla mot Luxembourg. Dermed seiler Janne Anderssons menn opp på førsteplass i gruppe A med kun én kamp igjen.

Marcus Berg fant veien til nettmaskene fire ganger for svenskene, mens Andreas Granqvist omsatte de to straffesparkene Sverige ble idømt. Mikael Lustig og Ola Toivonen stod for de siste scoringene.

Imponert



En som var spesielt imponert over det han hadde sett av svenskene var Eurosport-ekspert Kjetil Rekdal. På stillingen 6-0 var han full av lovord.

- 6-0 er det sjeldent du ser i internasjonal fotball. Det er lenge siden Luxembourg har tapt så mye også, sa Rekdal.

Rekdal fortsatte å lovprise svenskene, og sammenlignet prestasjonene med Norges 8-0-seier over San Marino.

- Når du tenker på at Norge slår San Marino 8-0, så er det jo en solid prestasjon. Så klarer Sverige å, så langt, score syv mål mot Luxembourg som er et mye bedre fotballag. Så det sier litt om et svensk lag som virkelig har vært på hugget fra første spark på ballen, sa Rekdal på stillingen 7-0.

Eurosport-kommentator Jørgen Klem poengterte at Danmark, Sverige og Island alle har muligheten til å kvalifisere seg til VM, mens Norge ikke blir å finne i Russland. Rekdal var sikker i sin sak på hvorfor dette er tilfellet.

- Det er bare én grunn til det: vi er ikke i nærheten av å være gode nok. Men vi kan bli gode nok igjen, og det er det vi må jobbe for, sa Rekdal.

Over for Nederland?



Ola Toivonen fikk, som nevnt, æren av å «tangere» Norges resultatet mot San Marino og sikret Sverige en viktig seier over Luxembourg.

Luxembourg hadde sine sjanser til å skape trøbbel for svenskene, men hverken Vincent Thill eller Vincent Rodrigues klarte å omsette sine sjanser for de rødkledde.

Seieren betyr at Frankrike fort bli avhengige av en seier når de møter Bulgaria senere på lørdagskvelden. Franskmennene ligger to poeng bak Sverige med to kamper igjen av kvalifiseringen til Russland-VM.

For Nederlands del ser det ut til at håpet om direkte kvalifisering er over. De oransjkledde står med 13 poeng med to kamper igjen, mens Sverige har 19 poeng med én kamp igjen. Svenskene har i tillegg en positiv målforskjell på 19, mens Nederland kun har fem plussmål.

I siste kvalifiseringskamp møter Sverige nettopp Nederland på Amsterdam ArenA.

