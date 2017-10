Marerittet Zuccarello nesten våknet fra

New York Rangers har sin verste sesongstart på flere tiår.

NEW YORK (Nettavisen): Mats Zuccarello har ikke gått poengløs av isen i fem kamper på rad på fire år nå - og på over 200 kamper - og han unngikk det med en assist mot Pittsburgh Penguins natt til onsdag.

Etter fire poengløse kamper, bidro nordmannen til 1-2-scoringen som startet en eventyrlig snuoperasjon hjemme i Madison Square Garden.

- Det driter jeg i, for å være helt ærlig. Jeg evaluerer ikke kampene mine etter poeng, sier Zuccarello til Nettavisen.

På to og et halvt minutt snudde Zuccarellos lag 0-2 til 3-2 med et comeback selv Rocky Balboa ville ha vært stolt av.

Så endte det likevel med tap. 4-5 etter sudden death, etter at Sidney Crosby utlignet til 4-4 bare 56 sekunder før full tid og etter at Jevgenij Malkin scoret vinnermålet i ekstraperioden.

- De får et møkkamål som de scorer fra rundvantet (Crosbys mål, red.anm.) og så er Mac (lagkamerat Ryan McDonagh, red.anm.) uheldig på slutten, oppsummerer Zuccarello.

Han mener at Rangers burde ha vunnet kampen og har nok rett i det.

Bortsett fra en førsteperiode som kan fjerne opioidavhengigheten i USA om noen kan reprodusere den i pilleform, spilte Rangers bra. Rett nok skjuler det seg god hjelp fra Penguins i dette «bra»-et.

Marerittstart

Phil Kessel ga Pittsburgh Penguins ledelsen bare 43 sekunder etter dropp, assistert av Jevgenij Malkin og Ian Cole.

Innen tre minutter var spilt, hadde backene til hjemmelaget gjort tre grove, relativt upressede feil i egen sone.

Først to ganger Brady Skjei, deretter serverte kaptein Ryan McDonagh en krempasning til motstanderlagets kaptein og store stjerne, Sidney Crosby, som brått var alene foran keeper Henrik Lundqvist. Svensken reddet.

Zuccarellos gode venn og tidligere lagkompis Carl Hagelin økte til 2-0 etter 13,30 minutters spill. Han gjorde som Kessel - skjøt mot nærmeste kryss, over snapphansken til Lundqvist.

Livredning

David Desharnais skapte liv i Madison Square Garden da han reduserte til 1-2 med et perfekt skudd fra venstre droppsirkel til høyre kryss bak Matt Murray. Scoringen kom tidlig i andre periode.

Få sekunder senere fikk Rangers også et overtallsspill, og sjansen til å utligne i spill fem mot fire da Sidney Crosby fikk en dobbel tominutter for spill med høy kølle mot Jimmy Vesey.

Pavel Butsjnevitsj benyttet sjansen og utlignet til 2-2 med et presist og raskt skudd i det første overtallet, assistert av Mika Zibanejad og Mats Zuccarello.

Rangers var ikke ferdig - J.T. Miller sørget for ledelse 3-2 med et knallhardt slagskudd forbi en dekket Matt Murray.

På bare 2,30 minutter snudde Rangers 0-2 til 3-2. Så raskt kan et verdensbilde forandre seg i ishockey.

Gyllen sjanse til 4-2

Rangers fikk sjansen i spill fem-mot-tre mot slutten av andre periode, etter at Crosby igjen ble utvist og to sekunder senere fikk selskap av Hagelin. Denne gang klarte ikke Rangers å utnytte overtallet.

Da Chris Kreider ble utvist for Rangers, etter at bortelaget hadde ridd av nesten hele undertallet, scoret i stedet Patric Hornqvist og Pittsburgh i overtall. 3-3.

Det virket som om New York Rangers var så dårlig i starten av kampen at Pittsburgh Penguins sovnet og først våknet etter at vekkerklokka hadde ringt tre ganger.

Tredje periode ble svært underholdende, med sjanser til begge lag. Michael Grabner ga Rangers ledelsen 4-3 etter et strålende veggspill med David Desharnais under en kontring.

Så utlignet altså Sidney Crosby, med sedvanlig Crosby-klasse. Pucken kom hans vei, men som en ulovlig håndpasning, så han ventet til en motstander var borti pucken før han skjøt den fra bak mållinja via Lundqvist og i mål. 4-4.

Til Zuccarellos enorme frustrasjon.

I overtid avgjorde Jevgenij Malkin med sitt første mål og fjerde poeng i kampen.

Denne gang passer det ekstra dårlig for New York Rangers. Broadwaylaget har bare vunnet en av sine sju første kamper denne sesongen og ligger på sisteplass i både Metropolitan-divisjonen og de østre avdelingen av NHL.

- Et par tap til, så kan dette (sluttspillet, red.anm.) dra fra oss. Alt kan skje, men vi kan ikke tape for mange kamper på rad nå, konstaterer Zuccarello overfor Nettavisen.

For et lag som snakker om Stanley Cup, er tiden inne for å trykke på alarmen.

Det er nok heller ingen trøst at New York Rangers var enda dårligere sesongen 1943/44, da laget sto med 14 tap og en uavgjort etter 15 kamper.

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på iPhone her

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på Android-telefon her

Mest sett siste uken