Mark Clattenburg gir seg i Premier League - drar til Saudi Arabia

Mark Clattenburg er kjent som en av Premier Leagues absolutt beste dommere. Nå forlater han den engelske toppdivisjonen til fordel for saudi-arabisk fotball.

Det er ventet at Clattenburg påtar seg rollen som sjef for den saudi-arabiske fotballstaben, ifølge The Guardian. Der skal han jobbe med å utvikle toppdommere i Saudi Arabia. Han overtar rollen etter Howard Webb, som også de fleste kjenner fra Premier League.

Nyheten blir bekreftet av gruppen for de profesjonelle dommere i England (PGMOL) som i sin offisielle presseuttalelse ønsker Clattenburg lykke til i Saudi Arabia.

- Mark har utviklet seg til å bli en av våre beste dommere, har dømt på toppnivå og har satt standarden for flere som kommer etter ham, skriver de i sin uttalelse.

Statement confirming Mark Clattenburg quitting as Premier League referee... #SSNHQ pic.twitter.com/CVQaFZeFPV — Bryan Swanson (@skysports_bryan) February 16, 2017

Clattenburg har de siste årene blitt kjent som kanskje verdens mest profilerte dommer, og ig i 2016 dømte han EM-finalen, FA-cup-finalen og Champions League-finalen.

Det har blitt spekulert i hvorvidt han kunne være på vei til kinesisk fotball, der han skal ha blitt tilbudt gigantiske summer for å påta seg en rolle som toppdommer.

Mark Clattenburg is quitting the Premier League.



Rumours are that he wants a China tattoo to go with his other two... pic.twitter.com/UVWaSrJjOP — UNILAD Football (@UNILADFooty) February 16, 2017

Clattenburg har likevel blitt kritisert for flere av sine valg de siste årene. Et av disse var da 41-åringen bestemte seg for å tattovere Champions League- og EURO 2016-logoene på armen etter å ha dømt finalene.

I 2008 ble Clattenburg fratatt sin status som toppdommer etter det ble oppdaget at han skyldte 60.000 pund etter et mislykket forsøk på å starte en foretning.

Han fikk så komme tilbake i 2009, og har siden gjort seg bemerket som en av Englands absolutt beste dommere. Nå går ferden videre til Saudi Arabia for toppdommeren.