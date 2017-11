Marouane Fellainis video avslørte at Zlatan er tilbake på banen

Manchester Uniteds nummer ti kan være nær et sensasjonelt comeback.

Det kan gå mot comeback for Zlatan Ibrahimovic i Manchester United-drakten. Skal man tro Instagram-kontoen til belgiske Marouane Fellaini er 36-åringen tilbake på banen.

På Instagram har Fellaini nemlig lagt ut en video av Ibrahimovic ute på treningsfeltet i Manchester. Dermed kan mye tyde på at svensken nærmer seg comeback.

- Løver sammenligner ikke seg selv med mennesker, skriver Fellaini i teksten under videoen. Dette er et sitat Zlatan har brukt om seg selv, da han ble spurt om han sammenligner seg selv med Cristiano Ronaldo og Lionel Messi.

Skade



Ibrahimovic pådro seg en korsbåndsskade i april, da United møtte Anderlecht i Europa League. Den gang ble det sagt at svenske måtte finne seg i åtte til ti måneder på sidelinjen.

Hans kontrakt med United gikk ut i sommer, men den engelske storklubben valgte å fornye kontrakten med spissen i august. Han har blitt gitt drakt nummer ti i United.

Les mer: Lørdagens Premier League-rykter

- Jeg er tilbake for å fullføre det jeg startet. Det har alltid vært min og klubbens intensjon at jeg skulle bli. Jeg kan ikke vente med å komme tilbake til Old Trafford, men jeg vet også at jeg må ta meg tid og sørge for at jeg er klar. Jeg har jobbet hardt og vil fortsette med det for å sørge for at jeg er i så bra form som mulig når jeg er tilbake, sa Ibrahimovic til klubbens hjemmeside.

Now he cant run away. @d_degeaofficial @ericbailly24 @manchesterunited Et innlegg delt av IAmZlatan (@iamzlatanibrahimovic) tirsdag 24. Okt.. 2017 PDT

Suksess



Ibrahimovic hadde en fabelaktig førstesesong i United der han leverte totalt 28 mål på 46 kamper for «de røde djevlene» fra Manchester. Blant dem var to scoringer i ligacup-finalen mot Southampton.

Med Ibrahimovic vant United den nevnte ligacup-finalen, samt Europa League etter å ha slått Ajax i finalen. Ibrahimovic ble som kjent skadet i kvartfinalen mot Anderlect, og fikk ikke spilt finalen på Friends Arena i Stockholm.

Ibrahimovic har vunnet ligaen i Italia, Spania og Frankrike, men har til gode å ta hjem trofeet i England. Han har tidligere spilt under nåværende United-trener José Mourinho i Inter, der de vant Serie A sammen.

Skal vi tro Fellainis video kan mye tyde på at det nærmer seg et comeback for Ibrahimovic.

Mest sett siste uken