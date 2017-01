Martin Fourcade bommet og vant jaktstarten

ANNONSE

Det så lenge ut til å bli en spennende avslutning, men Martin Fourcade seiret under søndagens jaktstart fra Ruhpolding. Franskmannen slet på standplass og bommet to ganger på den andre skytingen.

Franskmannen ledet an i jaktstarten i Ruhpolding, og franskmannens suverene ledelse så ikke ut til å være i tvil. Emil Hegle Svendsen tok opp kampen med den franske stjernen.

Nordmannen skjøt feilfritt på de tre første skytingene, og satte press på Fourcade. Og nervene så ut til å få overtaket på den franske verdenscuplederen.

- Vet ikke hva som skjer



Etter at Fourcade bommet to på andre skyting, og hadde én bom på tredje gikk de to skiskytter-essene ut samtidig før den siste og avgjørende skytingen.

- Jeg vet ikke hva som skjer på skytingen. Jeg syntes tre av dem var gode, men jeg forstår ikke andre skytingen. Jeg må snakke med treneren min. Det var mye snø og fokuset var vanskelig, men jeg kan ikke forklare den andre skytingen, sa Martin Fourcade til NRK etter rennet.

Mellom tredje og fjerde skyting satte Fourcade inn et voldsomt rykk for å skape en ny luke mellom seg og Svendsen.

- Han er skiskytingens Lionel Messi, du vet aldri hva han finner på, sa NRK-kommentator Anders Stabrun Smith om franskmannens vanvittige rykk.

På siste skyting viste Fourcade sin dominans og skjøt fullt hus, og gikk ut i en voldsom fart. Svendsen fullførte sin fjerde perfekte skyting og fulgte franskmannen. Dessverre var det 15 sekunder opp til Fourcade.

Nordmannen klarte å kontrollere inn andreplassen på søndagens jaktstart, etterfulgt av overraskelsen Michal Krcmar fra Tsjekkia.

- Fourcade gjør det på en eksotisk måte, han går litt pent på fjerde runde før han rykker fra. Og det er ikke bare et lite rykk, han rågår og parkerer de andre, sa Torgeir Bjørn fra NRKs kommentatorplass.

God norsk dag



Emil Hegle Svendsen startet 39,7 sekunder bak Fourcade, men gikk seg opp til en andreplass da østerriske Julian Eberhard feilet. På første skyting hadde Eberhard hele tre bom, og ramlet langt ned på resultatlistene.

Den nest beste nordmannen ble Erlend Bjøntegaard. 26-åringen kjørte seg opp hele 13 plasser og endte som nummer åtte. Johannes Thingnes Bøe hadde også en god dag på jobben og gikk opp fra en 37. plass og endte som nummer 15.

- Det koster å gå en tøff sisterunde bak Simon Schempp. Jeg hadde kniven på strupen denne helgen her og å kunne vise seg frem betyr jo alt, sa Bjøntegaard som nå håper han blir tatt ut til VM.

Den mest imponerende klatreren av de norske ble likevel Henrik L'Abee-Lund. Etter å ha startet som nummer 54 endte han til slutt på en solid 21. plass i Ruhpolding.

For Ole Einar Bjørndalens del ble det en ytterest skuffende ettermiddag. Skiskytterkongen endte på en 34. plass etter å ha startet som nummer åtte. Lars Helge Birkeland endte to plasser bak Bjørndalen etter å ha startet som nummer ti.